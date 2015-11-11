ضبط تشكيل عصابى متخصص في سرقة الدراجات البخارية بالغردقة

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة ثان الغردقة من ضبط تشكيل عصابي مكون من ثلاث عاطلين متخصص في سرقة الدراجات البخارية بالغردقة ومتهم في 7 بلاغات سرقة، تم تحرير المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقي اللواء عادل التونسي مدير أمن البحر الأحمر إخطارا من الرائد أحمد لاشين رئيس مباحث قسم شرطة ثان الغردقة يفيد تمكن النقيبين علاء جاهين وحسن دنقل معاونا مباحث القسم من ضبط تشكيل عصابي مكون من ثلاث عاطلين هم "عمرو. ح " و " حسن. م " و عبد الله. أ" جميعهم عاطلين ويبلغ عمرهم 18 سنة ومقيمين منطقة الدهار الغردقة.

وبمواجهتهم ارشدوا عن 3 درجات بخارية من ضبط المقدم بهم البلاغات وان ال4 الباقين تم تقطيعهم لقطع غيار وبيعها وتم تحرير المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي امرت بحبسهم 4أيام علي ذمة التحقيقات.