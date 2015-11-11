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"مياه الإسكندرية": توقف ثلث إنتاج الشركة لارتفاع الملوحة بترعة النوبارية

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"مياه الإسكندرية": توقف ثلث إنتاج الشركة لارتفاع الملوحة بترعة النوبارية "مياه الإسكندرية": توقف ثلث إنتاج الشركة لارتفاع الملوحة بترعة النوبارية
أكد المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الإسكندرية، أن ارتفاع نسبة الملوحة بترعة النوبارية المغذية لمياه الشرب بغرب الإسكندرية أدى إلى توقف 4 محطات لمياه الشرب، هى محطة مريوط 1، مريوط 2، بنجر السكر، وبرج العرب، بما يعادل ثلث إنتاج الشركة الذى هو 2.7 ألف متر مكعب.

وأوضح "جابر"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الشركة اتخذت قرارًا بوقف تلك المحطات حرصًا على صحة المواطنين، نظرًا للأضرار الصحية التى قد يسببها ارتفاع نسبة الملوحة فى المياه، والتى وصلت إلى 8000 م فى المتر المكعب، بما يخالف مواصفات التشغيل، حيث يجب ألا تزيد الملوحة عن 1000 م فى المتر المكعب.

وأضاف رئيس شركة المياه، أن سبب ارتفاع الملوحة هو اختلاط مياه الصرف الزراعى بمياه الشرب فى ترعة النوبارية خلال فترة الأمطار الغزيرة التى هطلت على الإسكندرية الأسبوع الماضى، مؤكدًا أنه جار احتواء الأزمة وغلق عدد من المصارف الزراعية، لتجديد مياه الترعة، مشيرًا إلى أن الشركة ستعيد تشغيل المحطات المتوقفة، فور انخفاض نسبة الملوحة فى المياه.

وأضاف أن الشركة وفرت 6 تنكات مياه للشرب للأهالى، بالإضافة إلى 8 سيارات محملة بالمياه، ومساهمات الشركات المحيطة بالمنطقة بسيارات مياه لسد احتياجات الأهالى، مشيرًا إلى أن المياه سوف تعود مساء اليوم بمجرد التأكد من انخفاض نسبة الملوحة.

يذكر أن منطقة غرب الإسكندرية (العامرية وبرج العرب) تعانى من انقطاع المياه، منذ الأربعاء الماضى، نتيجة ارتفاع نسبة الملوحة فى ترعة النوبارية.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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