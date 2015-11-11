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السيطرة على حريق شب بجامعة القرآن الكريم بأم درمان

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السيطرة على حريق شب بجامعة القرآن الكريم بأم درمان السيطرة على حريق شب بجامعة القرآن الكريم بأم درمان

ارشيفية

تمكنت قوات الدفاع المدني والحريق بالسودان، اليوم الأربعاء من السيطرة على حريق شب في مقر المدينة الجامعية التابعة لجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في أم درمان، آثر هجوم بقنابل المولوتوف شنه عدد من طلاب ولايات دارفور، اعتراضا على الرسوم الجامعية.

وكانت مجموعة من طلاب الجامعة،-وفقا لشهود عيان- قد ألقت قنابل المولوتوف داخل عدد من المباني، بينما شوهدت سحب الدخان تتصاعد من داخل الحرم الجامعي، وطوقت قوات من الشرطة المكان، وجرى إخلاء الطلاب من مباني الجامعة.

ووفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، فقد اندلعت المظاهرات، على خلفية مطالبة طلاب ولايات دارفور-غرب السودان- بالتمسك بحق الإعفاء من الرسوم الجامعية، وفقا لاتفاقيتي “أبوجا” و”الدوحة” للسلام في دارفور، بينما تتمسك إدارة الجامعة بألا يكون الإعفاء شاملا لكل أبناء الإقليم الدارفوري.

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