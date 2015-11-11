بالصور.. أخبار المغرب اليوم: الملك يؤكد على ترابط بلاده مع فرنسا فى ذكرى الاستقلال

أخبار المغرب

أخبار المغرب اليوم

>وجه الملك محمد السادس ملك المغرب أمس الثلاثاء، كلمة إلى الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند بمناسبة الإحتفال بالذكرى الـ 60 لعقد اتفاقية "لاسال سان كلو" التى تفيد باستقلال المغرب، والتى تم توقيعها منذ ستين عاماً، حيث قال الملك المغربى إن فرنسا والمغرب صديقان منذ وقت كبير للغاية، وينبغى أن تحافظ البلدان على هذه العلاقات الطيبة، وذلك خلال لقائهما فى فرنسا أمس .>وفقاً لموقع "أطلس إنفو" الفرنسى، قال الملك محمد السادس، "أن علاقة الصداقة التى تربط البلدين لابد أن تكون قادرة على التجدد باستمرار، لتواكب التطورات التى تعيشها كل بلد، ولنتمكن سويا من رفع تحديات القرن الـ21 ، ويتوجب على المغرب وفرنسا الاستمرار فى السير قدماً، مع استثمار ذكائهما الجماعى، لإيجاد حلول مبتكرة للإشكاليات الكبرى التى تثير الجدل فى الرأى" .

أعلن وزير الخارجية الفرنسى، لوران فابيوس، فى شهر أكتوبر الماضى أن العلاقات المغربية الفرنسية ستتخذ منحى جديدا، ويتعلق الأمر بتوجه البلدين للاستثمار فى إفريقيا جنوب الصحراء.

وأوضح فابيوس، أن المغرب اليوم يملك نظرة استراتيجية وصفها بـ"الجيدة" فيما يخص الاستثمار فى إفريقيا، مضيفا أن "المغرب له علاقات جيدة مع هذه الدول وفرنسا أيضا لذلك سيتم التكامل ما بين البلدين من أجل العمل لمصلحة القارة السمراء".

وأشار إلى أن البلدين وعقب الأزمة الدبلوماسية الأخيرة، قررا المضى قدما، خصوصا فى الجانب الاقتصادى، قائلا “قررنا المضى قدما فى العلاقات الثنائية الاقتصادية بين البلدين”.

وأشاد فابيوس بتطور الاقتصاد المغربى، مشيرا إلى أن هناك استثمارات فرنسية كثيرة فى المغرب، كما أن فرنسا تحتضن استثمارات مغربية عديدة.

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