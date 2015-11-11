أخبار عاجلة

كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

رزق يوضح سبب زيارته للأهلي.. ويصرح: أريد العودة في مستوى يليق بالفريق

Google+ Print
رزق يوضح سبب زيارته للأهلي.. ويصرح: أريد العودة في مستوى يليق بالفريق رزق يوضح سبب زيارته للأهلي.. ويصرح: أريد العودة في مستوى يليق بالفريق

كشف محمد رزق لاعب وسط الأهلي المعار إلى طلائع الجيش عن أسباب زيارته لمران الفريق الأحمر اليوم الأربعاء.

وتواجد رزق في مران الفريق اليوم الأربعاء، حيث تابع التدريبات من خارج ملعب مختار التتش.

وقال رزق للصحفيين: "حضرت إلى النادي من أجل الحصول على جزء من مستحقاتي المتأخرة".

وتابع "أشعر بالرضا عن تجربتي مع الجيش وأحاول التركيز مع الفريق حتى تكون فترتي معهم ناجحة".

وواصل متما "هدفي هو العودة في مستوى يليق بالأهلي".

وانتقل رزق إلى الأهلي قبل بداية الموسم الماضي من المقاولون العرب.

ولكن مشوار اللاعب مع الأهلي تأثر بسبب مشكلة في أوراق التجنيد، أبعدته عن مباريات الفريق الخارجية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع