السلطان قابوس يتسلم أوراق اعتماد سفير الدولة

تسلم صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان أوراق اعتماد سعادة محمد سلطان سيف السويدي سفيرا فوق العادة ومفوضا للدولة لدى السلطنة.

ونقل سعادة السفير - خلال استقبال جلالته له في حصن الشموخ في ولاية منح - تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" و صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " إلى صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد.

وأكد السويدي لجلالته حرص حكومة دولة الإمارات على تطوير العلاقات و مجالات التعاون الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

من جانبه رحب جلالة السلطان بسعادة السفير وحمله تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم..مؤكدا أنه سيلقى كل الدعم من قبل جلالته والحكومة العمانية بما يسهل أداءه مهام عمله.

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