محافظ الشرقية يطيح برئيسي الوحدة المحلية بـ«شلشلمون» و«سنهوا» بمركز منيا القمح

قام اليوم الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، بجولة مفاجئة للوحدة المحلية بشلشلمون مركز منيا القمح وقد لاحظ المحافظ بوجود بناء على الأراضي الزراعية بقرية الحميدية التابعة للوحدة المحلية بشلشلمون مركز منيا القمح.

> وبناء على ذلك أصدر المحافظ قرار بإحالة رئيس الوحدة المحلية بشلشمون، ومسئول حماية الأراضي ومدير الجمعية الزراعية للشئون القانونية.

> كما أصدر قرار بإقالة رئيس الوحدة المحلية بسنهوا، ومدير الجمعية الزراعية، ومسئول حماية الأراضي بالجمعية الزراعية لتغاضيهم عن أعمال بناء بالمخالفة على الأراضي الزراعية بقرية سنهوا مركز منيا القمح، وإحالتهم للشئون القانونية بالمحافظة.

> وأكد المحافظ أنه لاتهاون لأي مسئول يتقاعس عن تأدية عمله وسيتم إستبعاده من منصبه.