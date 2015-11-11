أخبار عاجلة

كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

محافظ الشرقية يطيح برئيسي الوحدة المحلية بـ«شلشلمون» و«سنهوا» بمركز منيا القمح

Google+ Print
محافظ الشرقية يطيح برئيسي الوحدة المحلية بـ«شلشلمون» و«سنهوا» بمركز منيا القمح محافظ الشرقية يطيح برئيسي الوحدة المحلية بـ«شلشلمون» و«سنهوا» بمركز منيا القمح

رضا عبد السلام محافظ الشرقية

قام اليوم الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، بجولة مفاجئة للوحدة المحلية بشلشلمون مركز منيا القمح وقد لاحظ المحافظ بوجود بناء على الأراضي الزراعية بقرية الحميدية التابعة للوحدة المحلية بشلشلمون مركز منيا القمح.
> وبناء على ذلك أصدر المحافظ قرار بإحالة رئيس الوحدة المحلية بشلشمون، ومسئول حماية الأراضي ومدير الجمعية الزراعية للشئون القانونية.
> كما أصدر قرار بإقالة رئيس الوحدة المحلية بسنهوا، ومدير الجمعية الزراعية، ومسئول حماية الأراضي بالجمعية الزراعية لتغاضيهم عن أعمال بناء بالمخالفة على الأراضي الزراعية بقرية سنهوا مركز منيا القمح، وإحالتهم للشئون القانونية بالمحافظة.
> وأكد المحافظ أنه لاتهاون لأي مسئول يتقاعس عن تأدية عمله وسيتم إستبعاده من منصبه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا