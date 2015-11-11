في ذكرى رحيله الـ 11.. فلسطين تكشف لغز اغتيال «ياسر عرفات»

كتبت : شيماء حفظي

حاملًا في يده غصن زيتون، دافع عن حق فلسطين في أن تصبح دولة عربية خالصة عاصمتها القدس، مواجهًا الاحتلال الإسرائيلي، ومعلنًا كراهيته لـ«الصهيونية» في رحلة كفاح لم تستطع صواريخ إسرائيل أن تنهي استمراريتها لكن الموت فعل.

لم يكن «أبو عمار» محمد عبد الرؤوف عرفات القدوة الحسيني، يخشى الموت من أجل فلسطين، لكنه رفض أن يسميه أي شيئ سوى الشهادة.

قال ذات يوم: «شارون يريد قتلي؟ مسدسي جاهز…. لا ريب أن قرار الحكومة الإسرائيلية كان بلا أي منطق أو عقل، فقد اعترف شارون نفسه أنه حاول قتلي 17 مرة في بيروت، ولكن ها أنا هنا، أجلس والمسدس إلى جانبي، متى لم أكن جاهزاً؟ أنتم لا تعرفونني؟؟»، إلا أنه بعد 11 عامًا من وفاته اللغز الذي حير العالم بأسره، ربما بدأت رحلة فك الشفرات في ذكرى رحيل «عرفات».

«بداية فك اللغز»

بعد أن كشف تقرير المركز الجامعي للطب الشرعي بمدينة لوزان السويسرية، أن فحص رفات الزعيم ياسر عرفات وجود مادة البولونيوم المشع، وذلك في تقرير الأطباء الشرعيين الذي جاء في 108 صفحات، بالإضافة إلى تقرير آخر أعده مركز الطب الجنائي الروسي بطلب من فلسطين.

قال رئيس اللجنة الفلسطينية للتحقيق في وفاة ياسرعرفات اللواء توفيق الطيراوي، وفقا لما نقلته “سبوتنيك” عن تصريح له لإحدى الفضائيات الفلسطينية، يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2015، في ذكرى رحيله الـ11: «إنه تم تحديد الشخص والجهة المسؤولة عن اغتيال «عرفات»، وإنه بانتظار كشف سر صغير وستعلن النتائج قريبا»، مؤكدًا أن الجميع يدرك، أن وفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ليست بسبب المرض بل إنه اغتيل بسبب تسميمه بمادة البولونيوم المشعّة، وأفادت التقارير أن مستويات البولونيوم التي وجدت في رفات عرفات تفوق المستويات الطبيعية بـ18 مرة.

«هل اغتالت إسرائيل الرئيس الفلسطيني؟ »

في 11 نوفمبر 2004، رحل رئيس السلطة الفلسطينية« عرفات» والذي أكد أطباء فرنسيون أن الوفاة جاءت نتيجة نزيف دماغي إلا أن الكثيرين قالوا أنه اُغتِيل.

وقال رئيس لجنة التحقيق الفلسطينية في وفاة الرئيس ياسر عرفات اللواء توفيق الطيراوي، إن «عرفات» اغتيل باستخدام السم، وأن السُم المستخدم يعد من أنجح أنواع السموم التي تستخدمها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في عمليات الاغتيال، وأنه تم التوصل إلى الشخص الذي نفذ عملية الاغتيال.

وأضاف الطيراوي: «بقي لغز صغير فقط قد يحتاج إلى وقت لكشف بقية تفاصيل عملية الاغتيال».

مؤكدًا أن «إسرائيل» هي من تتحمل مسؤولية عملية الاغتيال التي تعود إلى عام 2004. ويأتي هذا التصريح عشية الذكرى السنوية الحادية عشرة لوفاة عرفات الذي بقي سر وفاته غامضا حتى الآن.

«إسرائيل: لم نقتل عرفات»

رغم أن الكثيرون بل يمكن القول بإن الفلسطينيون يتهمون إسرائيل باغتيال «عرفات» إلا أنها مازالت تنفي ذلك.

ورفض المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية يغال بالمور، في 8نوفمبر 2013، اتهامات اللجنة الفلسطينية للتحقيق في وفاة الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات بالتورط في اغتياله بمادة البولونيوم المشعة.

«بداية اللغز المحير لوفاة الزعيم»

بعد أن ظهرت على «عرفات» أعراض غثيان يصحبه قيء وآلام بطن، وبدأت حالته تتدهور ولم ينجح في إيقافها أطباء مصريون وتونسيون، مما استدعى نقله، يوم الـ29 من أكتوبر، إلى مستشفى بيرسي العسكري في باريس، إلا أن لأطباء الفرنسيون أخفقوا أيضاً في تشخيص حالته، ودخل «عرفات» في غيبوبة، توفي بعدها، في 11 نوفمبر عن عمر ناهز 75 عامًا، بعدما أصيب بمرض غامض، يوم الـ 12 أكتوبرعام 2004، أثناء حصار مقره في رام الله من قبل القوات الإسرائيلية على خلفية أحداث الانتفاضة الفلسطينية.

«رحلة البحث عن القاتل»

أُخرجت جثة ياسر عرفات من قبره في الـ 26 من نوفمبر 2012، لإخضاعها للتشريح لمعرفة سبب الوفاة، وشاركت ثلاث وفود دولية روسية وسويسرية وفرنسية في عملية أخذ العينات دون تحريك الرفات من مكانه، بضريح عرفات في الضفة الغربية، وذلك بعد أن رفعت سهى عرفات «أرملة الزعيم ياسر عرفات» دعوى ضد مجهول بتهمة اغتياله، خاصة بعد صدور تقارير إعلامية استقصائية تحدثت عن احتواء أغراض عرفات الشخصية على بقع من السوائل البيولوجية المتمثلة في مادة البولونيوم 210 المشعة.

وأعلنت «سهى» أن زوجها مات مقتولاً، وأن هناك جريمة ارتكبت، وأنه على المحققين الفرنسيين هي متابعة التحقيق للكشف عن القاتل.

وقالت شهى في الذكرى الـ 11 لوفاة عرفات :«هذا الملف ما بنتهي معي وستحمله زهوة واحفاد زهوة وسيظل مفتوحا حتى نكشف الحقيقة ».

«القضاء الفرنسي يغلق التحقيق والروس يستبعدون الاغتيال»

قرر القضاة الفرنسيين الثلاثة المكلفين بالتحقيق في «اغتيال عرفات» والذي بدأ بطلب من أرملته، إغلاق الملف ، بعد أن استبعد الخبراء المكلفين فرضية «التسمم» مرتين، بالإضافة إلى ما قاله الخبراء الروس بأن الوفاة «موت طبيعي»..

وقالت النيابة العامة الفرنسية، الثلاثاء 21 يوليو: «إن فرنسا ليست مطالبة بالتحقيق في ملابسات قضية وفاة الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات التي افتتحت عام 2012».

وطالب المدعي العام الفرنسي، الذي كان مسؤولا عن التحقيق، بإغلاق التحقيق في قضية الاشتباه بوفاة ياسر عرفات مسموما، وقدمت النيابة العامة الفرنسية قرارها النهائي بعدم المضي قدما في هذا الملف، نظرًا لعدم صدور قرار الاتهام.

وأكد رئيس فريق الخبراء الروس الذين كلفوا بتحليل عينات أخذت من جثمان ياسر عرفات، أن الزعيم الفلسطيني توفي لأسباب طبيعية، موضحا أن الخبراء استبعدوا أي تسمم بمادة البولونيوم.

فيما قال فلاديمير أويبا مدير الوكالة الفدرالية للتحاليل البيولوجية الذي نقلت وكالات الأنباء تصريحاته: إن ياسر عرفات «مات ميتة طبيعية وليس بسبب إشعاع».

وهذه النتائج مطابقة لتلك التي توصل إليها خبراء مكلفون من قبل القضاء الفرنسي، والتي اعترضت عليها أرملة عرفات الذي توفي في 2004.

«سويسرا تنفي فرضية فرنسا وروسيا.. وتؤكد تسمم البلونيوم»

قال خبراء سويسريون استشارتهم أرملة عرفات أن نتائجهم تدعم فرضية التسمم بالبلونيوم.

وقالت «سهى عرفات» وفقًا لما نقلته وكالة معًا الفلسطينية، أن الخبراء السويسريون أثبتوا أن جثة زوجها ممتلئة بالبولونيوم، في (الأضلاع والأسنان والعمود الفقري وغيرها من أنحاء الجسم)، مضيفة أن السويسريين محايدين وليس لديهم أي مشكلة باعطاء رأيهم.

وأضافت سهى، أنه لتوثيق جريمة اغتيال عرفات توجهت للقضاء الفرنسي وما انصفني، وحيث بين في تحقيقاته أن أبو عمار لم يمت مسمومًا بمادة البولونيوم 210، رغم أنهم لم يأتوا بخبراء بالمادة الاشعاعية، والذي جاء بالخبراء في المادة هم السويسريون”

«فلسطين تصعد القضية للجنائية الدولية»

هدد رئيس اللجنة الفلسطينية للتحقيق في وفاة ياسرعرفات اللواء توفيق الطيراوي، بأن القيادة الفلسطينية ستتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية في حال حصول دليل على اغتيال عرفات، وذلك بعد

و أعلنت سهى عرفات أرملة الرئيس الراحل ياسر عرفات، اليوم الأربعاء، أنها بصدد الاستئناف على قرار القضاء الفرنسي وفي حال الرفض ستتوجه الى المحكمة الجنائية الدولية بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، مؤكدة أن ملف وفاة زوجها سيبقى مفتوحًا حتى كشف الحقيقة.