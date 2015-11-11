' مشاركة ميسي أمام ريال مدريد مخاطرة '

نصح هوميرو، طبيب المنتخب الأرجنتيني، ليونيل ميسي نجم منتخب بلاده بعدم خوض مباراة ريال مدريد المقبلة مع برشلونة حتى لا يخاطر بنفسه.

جماهير برشلونة تعلق الأمال على إمكانية جاهزية ليونيل ميسي لخوض مباراة ريال مدريد المقبلة، والمقرر لها يوم 21 من شهر نوفمبر الجاري.

وبدأ ميسي الركض بالكرة بالفعل، ما كان مؤشرا قويا لأن ميسي سيكون جاهزا للمباراة.

وقال هوميرو في تصريحات لإذاعة "كادينا سير": "لا أظن أن ميسي سيكون بمقدوره خوض مباراة ريال مدريد في هذا الحالة التي يمر بها".

وأتبع "لويس إنريكي لا يمكنه التعويل على مجرد عودته من الإصابة لإشراكه".

وأضاف "أنصحه بعدم المشاركة لأن اللعب سيكون مخاطرة بنفسه، وبإمكانه زيادة الإصابة".