مونتوليفو: من الصعب رؤية إيطاليا بدون بيرلو

عبر ريكاردو مونتوليفو متوسط ميدان ميلان عن عدم تخيله لإمكانية رؤية منتخب إيطاليا بدون أندريا بيرلو في يورو 2016 المقبلة.

أنطونيو كونتي مدرب منتخب إيطاليا لم يستدع بيرلو لقائمة الفريق المواجهة لبلجيكا ورومانيا وديا هذا الشهر، واعترف بأنه قد لا يستدعيه لبطولة يورو 2016.

وكان بيرلو قد أعلن اعتزاله اللعب دوليا بعد بطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل، قبل أن يعود في قراره ويشارك في ثلاث مباريات دولية هذا العام.

وقال مونتوليفو في تصريحات للصحفيين: "من الصعب تخيل منتخب إيطاليا بدون بيرلو، فقد كان هو قائدنا في السنوات الأخيرة".

مونتوليفو أتبع "القرار في يد المدرب بكل تأكيد، وهو لن يقرر إلا ما في مصلحة الفريق".

وأضاف "دعونا نأمل أن يكون معنا في البطولة، وحتى إن لم يستعدى للبطولة فهذا لا يعني قلة كفاءة منه، فقد كنت من قبل أيضا خارج المجموعة".