رزق يوضح سبب زيارته للأهلي.. ويصرح: أريد العودة في مستوى يليق بالفريق

كشف محمد رزق لاعب وسط الأهلي المعار إلى طلائع الجيش عن أسباب زيارته لمران الفريق الأحمر اليوم الأربعاء.

وتواجد رزق في مران الفريق اليوم الأربعاء، حيث تابع التدريبات من خارج ملعب مختار التتش.

وقال رزق للصحفيين: "حضرت إلى النادي من أجل الحصول على جزء من مستحقاتي المتأخرة".

وتابع "أشعر بالرضا عن تجربتي مع الجيش وأحاول التركيز مع الفريق حتى تكون فترتي معهم ناجحة".

وواصل متما "هدفي هو العودة في مستوى يليق بالأهلي".

وانتقل رزق إلى الأهلي قبل بداية الموسم الماضي من المقاولون العرب.

ولكن مشوار اللاعب مع الأهلي تأثر بسبب مشكلة في أوراق التجنيد، أبعدته عن مباريات الفريق الخارجية.