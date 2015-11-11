حوار | جمال عنايت: السيسي «عف اللسان» ومهنة الإعلام أصبحت «ممر عام»

حوار: إنجي لطفي

رفض اتهام التلفزيون المصري بالتقصير لكنه لايمانع من انتقاده، كما تحفظ علي محتوي مايقدم في بعض برامج التوك شو ووصفها بأنها تحمل ” مجاري الشارع”، كما تحدث عن تجاربه في أوربت والتحرير والتلفزيون المصري..

إنه الإعلامي جمال عنايت مقدم برنامج ” سيادة الناخب” الذي تحدث في حوار خاص لوكالة “ONA” ..وإلي نص الحوار:

*من أوربت إلي التحرير وأخيراً التلفزيون المصري..كيف يقيم جمال عنايت تلك التجارب؟

مازالت بعتبر أوربت “بيت العيلة” اللي اتولدت واتربيت فيه، أما قناة التحرير فكانت “مغامرة طائشة”، بينما التلفزيون المصري” برضي ضميري فيه”.

> أيهما الأقرب إلي قلب جمال عنايت؟

> الأقرب إلي قلبي قناة أوربت..ولن أتردد في العودة إليها مرة أخري لو اتيحت الفرصة مرة أخري.

*وماذا عن قضيتك مع قناة التحرير سابقاً..إلي أين وصلت الأمور؟

قضيتي مع التحرير مازالت أمام القضاء..والحكم فيها قريباً.

*وإلي التلفزيون المصري..هل يتعرض جمال عنايت إلي ضغوط أو تدخلات؟

> محصلش أبداً، وأبذل مجهود في برنامج ” سيادة الناخب” والحكم للجمهور في النهاية.

*وإلي خطاب الرئيس السيسي والذي انتقد فيه الإعلام..ماتعليقك علي ماقاله؟

> الرئيس السيسي راجل” عف اللسان”، ولايرغب في التجاوز،..وفكرة تنظيم الإعلام “متزعلش حد”.

*ماهو تقييمك لأداء التلفزيون المصري في الوقت الحالي؟

> لا أستطع القول بأن التلفزيون المصري ينافس الأن القنوات الخاصة لكنه مؤهل للمنافسة.

*ولماذا لاينافس الآن؟

> بسبب أن أغلب البرامج به لا تقدم محتوي يرضي عنه المشاهد.

*البعض يتهم التلفزيون المصري بأنه مقصر في التغطية مقارنة بالقنوات الخاصة؟

> اتهام التفزيون المصري بالتقصير اتهام “مغرض”، لكن لامانع من انتقاده، وهنا أتسائل ماذا فعل كل الذين يتهمون التلفزيون إذا كانوا حريصون عليه، فالتلفزيون قادر علي التفوق علي القنوات الخاصة.

*من وجهة نظرك..كيف يتفوق التلفزيون المصري في منافسة القنوات الخاصة؟

> عندما يعمل علي التوازن الإعلامي، وتدعيم الدولة له، والمنافسة في استحواز رضا المشاهد بما يقدمه، فالتلفزيون المصري يمتلك إمكانيات بدليل أن أغلب من يعملون بالقنوات الخاصة وهم نجوم هم أبناء التلفزيون المصري.

*وإلي القنوات الخاصة..ماهو تقييمك لبرامج التوك الشو الموجودة علي الساحة حالياً؟

> ماأراه الآن يحتوي علي قدر عالي من الاستسهال، وعدم بذل الجهد في ضبط المعلومة، بقينا كله بينقل من كله، والبعض كلما ” جعر” كلما كان أحسن، وكلما تجاوز كلما تصور أنه الأجرئ، وهذا غير صحيح علي الإطلاق، يبدوا أننا نسينا أن للبيوت لها حرمة، فقررنا أن نحمل مجاري الشارع ومخلفاته وصببناها أمام الناس في غرم النوم.

*أفهم منك أنك لست راضياً علي الإطلاق لما يقدم في برامج التوك شو؟

> لست راضي عن التجاوز الذي يحدث في بعض برامج التوك شو، وهنا أتسائل أين مسئولية رؤساء القنوات ودورهم في هذا الأمر؟

*في رأيك إذا أخطأ الإعلامي اليوم..فمن المسئول عن محاسبته؟

> للأسف..لايوجد أحد.

لماذا؟

> لأن مهنة الإعلام أصبحت “ممر عام”، كما أنها أصبحت مهنة مستباحة الان..ولايوجد أحد يحاسب، كما أن ثلات تربع الضيوف تحولت إلي مذيعين، وأيضاً بسبب غياب القوانين والتشريعات تسببت في استباحة الإعلام، وهناك قيم هجرتها برامج التوك الشو.

هل تلقيت عروضا من قنوات أخري؟

> حتي الآن لايوجد، وإذا حدث سأعلن علي الفور.