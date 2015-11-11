مقتل 14 لاجئًا سوريًا بعد غرق قاربهم المطاطي في مياه بحر إيجه

لقي 14 شخصا مصرعه، منهم سبعة أطفال، وتم إنقاذ 27 آخرين بعد غرق قاربهم المطاطي في مياه بحر “إيجه” بالقرب من بلدة “إيفاجيك” بغربي تركيا صباح اليوم الأربعاء أثناء محاولتهم التوجه إلى جزيرة “ميديللي” اليونانية، ومنها إلى أوروبا.

وذكرت محطة “سي.إن.إن.تورك”، أن القارب المحمل باللاجئين غرق صباح اليوم الأربعاء وانتقلت فرق خفر السواحل إلى موقع الحادث على إثر تلقيها بلاغات من سكان قرية “باباقلعة” القريبة من موقع الحادث.

ولا يزال الغواصون مستمرون في عملياتهم لانتشال الجثث المحتمل وجودها تحت مياه بحر إيجة بغربي البلاد.