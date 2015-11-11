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علاء الكحكي : «مصر تستطيع» لن يتوقف..«وهنلف العالم..ومش عاوز ولا جنيه»

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علاء الكحكي : «مصر تستطيع» لن يتوقف..«وهنلف العالم..ومش عاوز ولا جنيه» علاء الكحكي : «مصر تستطيع» لن يتوقف..«وهنلف العالم..ومش عاوز ولا جنيه»

علاء الكحكي

كتبت – إنجي لطفي

قال علاء الكحكي مالك تلفزيون النهار، إن برنامج “ تستطيع” رسالة واضحة لرفع معنويات الناس..ومش عاوزين جنيه.

وأضاف الكحكي، في تصريح خاص لـ”ONA”، مش عاوز ولاجنيه ولا إعلانات، والبرنامج يهدف إلى.توصيل رسالة إيجابية وأن يعرف الشباب أنه مفيش مستحيل.

وتابع قائلاً: “البرنامج لن يتوقف، ومستمر مدى الحياة، وهنلف العالم موضحاً أن حجم العلماء المصريين في الخارج “يخض”.

جاءت تصريحات الكحكي الخاصة لـ”ONA”، بعدما قرر معهد جوته الألماني تحويل البرنامج إلى كتيب يصدر باللغتين العربية والألمانية حيث وقع الاختيار على 12 عالم من بين العلماء المصريين في الخارج.

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أونا

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