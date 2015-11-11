مصرع وإصابة 8 أشخاص فى اشتباكات بين رعاة ومزارعين بشمال دارفور

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 6 أخرون فى اشتباكات مسلحة بين رعاة ومزارعين سودانيين، إثر تعمد الرعاة إتلاف مزارع لأهالى منطقة "أمراى" التابعة لمحلية /كتم/ بولاية شمال دارفور (غرب السودان).

ونقلت صحيفة "سودان تربيون" الصادرة اليوم الأربعاء بالخرطوم عن شهود عيان قولهم: "إن مجموعة من الرعاة ادخلوا إبلهم فى مزارع الأهالى ما أسفر عن تلف كميات كبيرة من محاصيلهم، وهو ما قاد إلى احتكاكات بينهم انتهت بمقتل اثنين وجرح 6 آخرين من الرعاة والمزارعين".

وأكد شهود العيان، أن المزارعين احتجزوا نحو 85 رأسا من الإبل بهدف تعويض المتضررين، بعد الخسائر التى ألحقها الرعاة بالمزارع.

وأضافوا أن الاحتكاكات ستتوالى ما لم تتخذ حكومة شمال دارفور، تدابير تمنع وقوع الاشتباكات بين المزارعين والرعاة، منوهين إلى مشاحنات بين قبائل /كتم/، وأبدوا تخوفهم من تفاقم الأزمة ما لم تسرع حكومة الولاية فى معالجة الموقف قبل تفجره.

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