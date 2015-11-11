مسئول سابق بالخارجية: حل الأزمة السورية يدحر الإرهاب فى المنطقة بالكامل

قال السفير أحمد القويسنى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن قمة الدول العربية وأمريكا اللاتينية تعتبر هى القمة الرابعة التى تجمع رؤساء من الجانبين، موضحا أنها تجتمع لتعاون دول جنوب فى العالم نصف الكرة الجنوبى.

وأضاف السفير أحمد القويسنى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، خلال لقائه بقناة "سى بى سى" أن هذه القمة ستؤدى إلى علاقات اقتصادية مفتوحة، مزيد من التعاون فى المجالات الثقافية ومكافحة الإرهاب، قائلا "القمة توأمة لتعاون إقليمى لمواجه التحديات ونوع من التطوير فى العلاقات والتنمية والتبادل الثقافى".

وأشار السفير أحمد القويسنى، إلى أن كافة القضايا العربية وأزمة اليمن مدرجه على جدول أعمال القمة منها تحقيق الاستقرار فى سوريا ومكافحة الإرهاب والقضية الفلسطينية والاستيطان قائلا "حصلنا على تأييد سياسى فى هذا المحفل لطرح كل هذه القضايا".

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، "أنه لمن الإيجابى أن تجد مجموعة من الدول تتبنى القضايا العربية فى الإعلام فهى مجموعة من الدول اللاتينية التى تؤيد المصالح العربية"، موضحا أن الظروف التى تشهدها المنطقة العربية شديدة السوء وحل الأزمة السورية من شأنه دحر الإرهاب فى المنطقة بالكامل.