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دراسة: زبادى الفانيليا يساعد على خفض الدهون

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دراسة: زبادى الفانيليا يساعد على خفض الدهون دراسة: زبادى الفانيليا يساعد على خفض الدهون
أظهرت دراسة طبية حديثة أن تناول الزبادى بنكهة الفانيليا يساعد على خفض نسبة ويمنح استجابة عاطفية إيجابية أقوى.

وقال المؤلف الرئيسى للدراسة جوزينا موجيت بجامعة "فاجينينجن"، إن الباحثين استخدموا أسلوبًا جديدًا فى اختبار الإسقاطات الانفعالية لتحديد التأثير المختلف للزبادى على أمزجة الأشخاص.

وقدمت 3 مجموعات ما لا يقل عن 24 مشاركًا فى كل زوج من الزبادى لتذوقه، وكانت زوج من الزبادى من نفس الماركة وتم تسويقهما فى نفس الطريق ولكن كانا بنكهات مختلفة أو محتوى الدهون، ثم اختبر فريق مشاعرهم باستخدام 4 أساليب، بما فى ذلك اختبار الإسقاط الانفعالى الجديد، ووجد الباحثون أن اللبن والفانيليا يعملان على تعزيز استجابة انفعالية إيجابية قوية، ودعم الأدلة السابقة أن رائحة الفانيليا خفية فى أماكن مثل غرف الانتظار فى المستشفيات يمكن أن تقلل من العدوان وتشجيع العلاقات بين المرضى وبين المرضى والموظفين.
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