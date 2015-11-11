حذرت دراسة جديدة من أن الأطفال الذين يعانون من البدانة فى عمر الثامنة تظهر عليهم علامات مبكرة للإصابة بأمراض القلب.

ووفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فقام فريق من العلماء بالمقارنة بين 20 طفلا بدينا و20 طفلا طبيعيا من أصحاب الأوزان العادية، حيث اكتشفوا وجود علاقة بنسبة 27% بين البدانة وزيادة النسيج العضلى فى البطين الأيسر لعضلة القلب وزيادة سمك النسيج العضلى للقلب بنسبة 12% وكلاهما من علامات الإصابة بأمراض القلب.

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن 40% من الأطفال البدناء أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب بسبب مشكلات تضخم عضلة القلب المرتبطة بضعف القدرة على ضخ الدم.