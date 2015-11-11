حذرت دراسة جديدة من أن الأطفال الذين يعانون من البدانة فى عمر الثامنة تظهر عليهم علامات مبكرة للإصابة بأمراض القلب.إعلان - Ads إعلان - Ads
ووفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فقام فريق من العلماء بالمقارنة بين 20 طفلا بدينا و20 طفلا طبيعيا من أصحاب الأوزان العادية، حيث اكتشفوا وجود علاقة بنسبة 27% بين البدانة وزيادة النسيج العضلى فى البطين الأيسر لعضلة القلب وزيادة سمك النسيج العضلى للقلب بنسبة 12% وكلاهما من علامات الإصابة بأمراض القلب.
وأشارت نتائج الدراسة إلى أن 40% من الأطفال البدناء أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب بسبب مشكلات تضخم عضلة القلب المرتبطة بضعف القدرة على ضخ الدم.