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دراسة: العمل يعالج سرطان الثدى

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دراسة: العمل يعالج سرطان الثدى دراسة: العمل يعالج سرطان الثدى
كشفت دراسة عن أن النساء اللاتى يتعافين من سرطان الثدى يشعرن بأن العمل يمثل إلهاءً هامًا له تأثير إيجابى على شفائهن.

وفى دراسة أجريت على أكثر من 500 امرأة نجت من سرطان الثدى كن يعملن خلال فترة التعافى، حيث قال 92% منهن إن العمل فى تلك الفترة ساعدهن كثيرًا، وكان له أثر إيجابى على شفائهن.
>ووجدت الدراسة التى قامت بها شركة الرعاية الصحية الخاصة "بوبا"، أن 89% منهن يعتقدن أن العمل منحهن شيئا إيجابيا ليركزن عليه، بينما رأى 96% منهن أن العمل مثل إلهاءً جيدًا بعيدًا عن التركيز السلبى فى المرض.

وقالت الدكتورة فيونا أدشيد، رئيسة قسم الصحة العامة فى شركة "بوبا" "إن هذا البحث يبين أنه بالنسبة لبعض الأفراد، فإن بيئة العمل يمكن أن تقوم فى الواقع بدور علاجى عند الخضوع للعلاج أو شفاء من سرطان الثدى".

وأضافت "بالنسبة للبعض، فإن العمل يمثل استمرارية لحياتهن الطبيعية خلال اضطرابات التشخيص والعلاج، وبالنسبة لأخريات يمكن أن يكون التركيز إيجابيا للمستقبل".
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