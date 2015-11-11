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بالصور.. ضبط 28 طن هياكل دجاج وجلد ورومى غير صالحة للاستخدام فى الشرقية

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بالصور.. ضبط 28 طن هياكل دجاج وجلد ورومى غير صالحة للاستخدام فى الشرقية بالصور.. ضبط 28 طن هياكل دجاج وجلد ورومى غير صالحة للاستخدام فى الشرقية
تمكنت مباحث وأطباء التفتيش بمحافظة القاهرة برئاسة الدكتور أحمد نبيل، والدكتور ياسر طنطاوى، من ضبط 28 طنا من هياكل الدجاج والجلد والرومى غير صالحة للاستخدام الآدمى بثلاجة بمشتول السوق بمحافظة الشرقية.

وقال الدكتور أحمد نبيل، لـ"اليوم السابع"، إنه تم استصدار إذن النيابة العامة، وصدر قرار بإعدام الكمية، مشيرا إلى أنه تم التخلص من المضبوطات بالمدفن الصحى بمشتول السوق.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

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