ولى أمر يقتحم مدرسة بسوهاج ويعتدى على المعلمين والإداريين بـ"الشبشب"

حررت إيمان فوزى عبد الكريم إدارية بمدرسة الابتدائية الجديدة بمركز طهطا بمحافظة سوهاج، اليوم، محضر رقم 9612 جنح قسم طهطا 2015 ضد ولى أمر تلميذ بالمدرسة وأشقائه وأقاربه لقيامهم بضربها بالشباشب لمنعها لهم من ضرب تلميذ ضرب نجلهم.

بدأت الواقعة عقب قيام رجب محمد السيد عامل ولى أمر التلميذ "مصطفى ر م" تلميذ بالصف الثالث الابتدائى بذات المدرسة باقتحام مدرسة طهطا الابتدائية الجديدة ووصل إلى حجرة التعليم والدخول إلى الفصل عنوة، وقام بالتعدى بالضرب على التلميذ "محمد أ إ ا" طالب بنفس الفصل بسبب تعدى الأخير على نجله بالضرب .

وأثناء ذلك تدخلت إيمان إدارية وأمانى م ح د الأخصائية النفسية وعادل ع ح وخالد ع ع مدرسان بالمدرسة وعاملة المدرسة وفض الاشتباك، فما كان من ولى الأمر إلا أن قام بالتعدى عليهم بالضرب باستخدام الشبشب، وقام بالاستعانه بأقاربه رمضان م ا وفايزة أ ا وحسن أ ا ومحمد رج م ، الذين استكملوا معه واقعة التعدى بالشباشب على العاملين بالمدرسة .

نتج عن ذلك إصابة الأخصائية الاجتماعية "إيمان ف ع" بكدمات متفرقة بالجسم وبالرأس والظهر، وأصيبت بحالة إغماء وتم نقلها للمستشفى العام بطهطا، وقامت بعمل تقرير طبى بما بها من إصابات .

ومن جانبه، طالب أحمد عمران من العاملين بالمدرسة الأجهزة الأمنية بتعيين فرد حراسة على المدارس من بداية اليوم الدراسى وحتى نهايته لحماية الطلاب والعاملين، ولتسهيل عملية الاتصال بالأجهزة المعنية فى حالة حدوث مثل هذه الأعمال وحتى يحدث حالة من الطمأنينة للجميع .

وعلى جانب آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بإشراف اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير الأمن وقيادة العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد عمر الخطاب رئيس فرع بحث الشمال والرائد محمد مجلى رئيس مباحث قسم شرطة طهطا، من إلقاء القبض على 5 أشخاص من المشاركين فى واقعة التعدى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9612 جنح قسم شرطة طهطا.

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