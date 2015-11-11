«ميكرا» جهاز صغير دون سلك لتنظيم ضربات القلب

أفادت بيانات طرحت خلال مؤتمر عقد أمس الاثنين بأن التجارب أثبتت سلامة وفاعلية جهاز صغير لتنظيم ضربات القلب من إنتاج شركة يؤدي عمله دون وجود السلك التقليدي، وذلك خلال فحوص نهائية قبل السعي للحصول على موافقة الولايات المتحدة على تعميم الجهاز.

> ويتصل الجهاز بالقلب عبر شرايين جسم المريض باستخدام قسطرة تتصل بأصل الفخذ وحقق الجهاز المستهدف منه من حيث السلامة والفاعلية في الدراسة التي شملت 725 مريضا والتي تضمنت مقارنته ببيانات مأخوذة من أنظمة أخرى تقليدية لتنظيم ضربات القلب.

> وطرحت هذه النتائج على مؤتمر لجمعية القلب الأميركية في أورلاندو بولاية فلوريدا وفقاً لما نقلته “رويترز”.

> ويتم زرع الأجهزة التقليدية لتنظيم ضربات القلب في أعلى الصدر من خلال فتحة تتصل بالقلب عبر سلك يدخل في الشريان ما يتيح للجهاز إرسال نبضات كهربية لتنظيم ضربات القلب.

> وقال دوايت رينولدز كبير المشرفين على الدراسة الخاصة بميدترونيك ورئيس قسم بحوث القلب والأوعية الدموية بمركز علوم الصحة في جامعة أوكلاهوما إن الجهاز الحديث يعمل دون سلك ما يجنب المريض المضاعفات الناجمة عن تلف السلك أو تلوثه أو تحركه من مكانه.

> والمضاعفات المرتبطة بالجهاز الجديد أقل من تلك الخاصة بالأجهزة التقليدية ولم يصادف 96% من المرضى مشاكل خلال 6 أشهر من تركيب الجهاز.

> وبات ابتكار جهاز لاسلكي لتنظيم ضربات القلب ممكنا من الوجهة العملية مع التقدم الذي أحرز في مجالات كيمياء البطاريات فيما قالت الشركة إنها تأمل بالحصول على موافقة الجهات الرقابية الأميركية لبيع الجهاز الجديد بحلول الأول من مايو القادم.