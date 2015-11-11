أمن المنيا يحرر 1627 مخالفة مرورية وينفذ 1205 حكم قضائي

شنت مديرية أمن المنيا ، حملة أمنية لضبط الشارع وتكثيف التواجد الأمني أسفرت عن تنفيذ نحو 1205 حكمًا قضائيًا ، وضبط 1627 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 39 دراجة بخارية دون ترخيص.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا ، إخطارًا من اللواء محمود عفيفي مدير البحث الجنائي بالمديرية، بشن حملة أسفرت عن تنفيذ 1205 حكمًا قضائيًا، وضبط 1627 مخالفةٍ مروريةٍ، وضبط 39 دراجةٍ بخاريةٍ بدون لوحات.

وتمكنت الحملة من تنفيذ 1205 حكمًا قضائيًا منها 6 قضايا جنايات و786 حبس جزئي و116 حبس مستأنف و198 غرامات جزئية و7 غرامات مستأنفة، و92 مخالفة.