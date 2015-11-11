المرور: كثافات مرورية بسبب عدم الانتهاء من إصلاح كسر ماسورة محور 26 يوليو

أكد مصدر أمنى بالإدارة العامة للمرور أن الهبوط الأرضى المتواجد أعلى محور 26 يوليو أدى اليوم الأربعاء إلى ظهور كثافات مرورية عالية أعلى المحور للمتجه من طريق إسكندرية الزارعى حتى ميدان لبنان وصولا إلى مدينة السادس من أكتوبر وكذلك الأمر أعلى محور 15 مايو وكوبرى أكتوبر للمتجه إلى مناطق الجيزة وتواجد رجال مرور بالمكان للعمل على تصفية كافة الكثافات.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أن الهبوط الأرضى أدى إلى استقطاع 25% من نهر الطريق وأدى إلى تباطؤ شديد فى حركة المركبات أعلى الطريق وتم وضع علامات إرشادية وحواجز مرورية بمحيط الحفرة البالغ عمقها 1,50 تحسبا لوقوع أى حوادث مرورية لحين استكمال هيئة الصرف الصحى لأعمال إصلاح الماسورة مساء اليوم.

وأشار المصدر إلى أنه يجب التزام كافة السيارات بالاتجاه إلى الطريق الدائرى وكوبرى الجلاء وكوبرى عباس لحين تصفية كافة الكثافات المرورية الناجمة عن الهبوط كطرق بديلة لحين الانتهاء من عمليات إصلاح الماسورة.

كان هبوط أرضى قد وقع بالأمس أعلى محور 26 يوليو أدى إلى حدوث شلل مرورى أعلى محاور وشوارع القاهرة والجيزة، وانتقلت الخدمات المرورية إلى المكان تحسبا لوقوع أى حوادث مرورية بالمكان.