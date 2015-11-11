طالب ثانوى يغتصب فتاة تعمل بمحل كوافير ملك والدته فى البساتين

زاد مسلسل هتك العرض والاغتصاب بين الشباب، لدرجة أصبحت ظاهرة بين طبقات المجتمع المختلفة، وشهدت منطقة البساتين واقعة اغتصاب فتاة يتيمة داخل مسكن صاحبة كوافير.

استغل المتهم، الذى يدعى "ح. س" 18 سنة، طالب فى المرحلة الثانوية، طيبة قلب فتاة تدعى "ن. ح"، 21 سنة، يتيمة الأهل والأصدقاء، تعمل عاملة داخل محل كوافير ملك لوالدته فى منطقة البساتين، واعتدى عليها جنسياً حتى فقدت عذريتها، مستغلا عدم وجود والدته.

البداية عندما تلقى قسم شرطة البساتين بلاغا من المجنى عليها، تتهم فيه الجانى باغتصابها وأنها فوجئت بالحمل، فتحدثت معه فى الزواج إلا أنه رفض تماما، فذهبت إلى محام لاستعادة حقها بشكل قانونى، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

على الفور انتقلت قوة من رجال مباحث دائرة القسم للقبض على المتهم، وبسؤاله أنكر صلته بهذه الفتاة نهائيا، قائلا، إنها مجرد عاملة فى محل كوافير والدته، تعطف عليها والدته للظروف الاجتماعية المحيطة بها.

واستمع المستشار شريف معتز، رئيس نيابة البساتين، بإشراف المستشار هشام حمدى المحامى العام الاول للنيابات جنوب القاهرة الكلية، لأقوال المجنى عليها التى أكدت قيام المتهم بممارسة الجنس معها عدة مرات متتالية تحت ما يسمى بالتهديد المعنوى وليس تهديد السلاح، خوفا من الفضيحة وتركها عارية بالشارع.

وكشفت التحقيقات التى أجراها محمد عبد المنعم وكيل النيابة، أن الضحية تربت فى دار أيتام، وليس لها أى أقارب، كما توصلت إلى أن المتهم كان يستغل وجود والدته خارج شقة إقامتهم لارتكابه الواقعة.