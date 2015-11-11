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جامعة جنوب الوادي تشارك في تنمية مهارات قيادات المواقع الثقافية

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جامعة جنوب الوادي تشارك في تنمية مهارات قيادات المواقع الثقافية جامعة جنوب الوادي تشارك في تنمية مهارات قيادات المواقع الثقافية

ألقى الدكتور علي الدين عبد البديع القصبي بقسم علم الاجتماع بكلية الآداب بقنا جامعة «جنوب الوادي» محاضرتين تدريبيتين في ضوء أدبيات سوسيولوجيا الثقاقة وسوسيولوجيا السكان، بقصر ثقافة محافظة «قنا»؛ ضمن البرنامج التدريبي «تنمية مهارات قيادات المواقع الثقافية» الذي تقيمه الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين وبالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي، والمنفذ بفرع ثقافة قنا تحت رعاية الدكتورمحمد أبو الفضل بدران رئيس الهيئة العامة للقصور الثقافة، بالاشتراك مع جامعة جنوب الوادي.

جاءت المحاضرة الأولى بعنوان “الخصائص الثقافية للمجتمع المصري في ظل الخصوصية الثقافية” فقد غطت قضايا:ماهية الثقافة ومفاهيمها الفرعية، التي من بينها الخصوصية الثقافية حيث لكل أمةٍ ثقافتها المتميزة والخاصة التي تتمثل في نهوضها وتطورها، وتعتبر طاقة إبداع للنشاط الإنساني لها، ثم انتقل الحديث إلى خصائص المجتمع المصري ثقافيًا، وكانت هناك شواهد وأدلة تمثلية سردها المحاضر لثقافات فرعية وخصوصيات ثقافية متميزة، من مجتمعات جنوب صعيد أذيبت فى عموميات الثقافة الكلية المصرية وأمتزجت معها.

أما المحاضرة الثانية كانت بعنوان: “الخصائص السكانية ودراسة الاحتياجات الثقافية للمجتمع”، ودعمت بورشة عمل تدريبية دارت حول: احتياجات المجتمع المحلي في محافظة قنا من الخدمات الثقافية من خلال كيفية تصميم أداة استبيان لتجمع هذة الاحتياجات التي يتطلبها الواقع الثقافي مركزًا على الدور المحوري لمدير المواقع الثقافية.

وفي الخاتمة، عرضت أفكار ومبادرات من المحاضر الدكتور علىَّ الدين القصبي، وكذا المتدربين الحضور في تفاعل مثمر للنهوض بالعمل الثقافي ودعم رسالة قصور الثقافة في الأقليم لتقديم منتج ثقافي مصري يعبرعن السياق الاجتماعي والاقتصادي والسياسي ويراعي الخصوصية الثقافية للمجتمع المحلي في صعيد مصر وأولوياتة والاحتياجات الثقافية في اللحظة الراهنة.

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