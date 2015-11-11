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مشروع قرار سعودى فى الأمم المتحدة يدين التدخل الإيرانى والروسى بسوريا

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مشروع قرار سعودى فى الأمم المتحدة يدين التدخل الإيرانى والروسى بسوريا مشروع قرار سعودى فى الأمم المتحدة يدين التدخل الإيرانى والروسى بسوريا

تقدمت المملكة العربية بمشروع قرار لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يدين التدخل الإيرانى والروسى فى سوريا.

وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية "بى بى سى" الأربعاء، أن السعودية صاغت مسودة مشروع هذا القرار غير الملزم بالتعاون مع قطر وبعض الدول العربية والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وغيرها من القوى الأوروبية وقدمتها خلال اجتماع مجلس الأمن الثالث الذى ركز على حقوق الإنسان.

وأشارت إلى أنه سيتم التصويت على مسودة مشاريع قرارات مماثلة تخص إيران وكوريا الشمالية وميانمار فى الأيام المقبلة.

وقد أثارت هذه الخطوة الكثير من الانتقادات من قبل ممثلى روسيا وإيران فى المنظمة الأممية، كما انتقد هذا المشروع من قبل المندوب السورى فى الأمم المتحدة.
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