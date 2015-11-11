استئناف اجتماعات القمة العربية اللاتينية الرابعة فى الرياض

استأنف قادة وزعماء الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية اجتماعات قمتهم الرابعة، اليوم الأربعاء، فى جلسة مغلقة يترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى وقادة ورؤساء وفود 33 دولة لبحث آفاق التعاون بين الجانبين فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية.

ومن المقرر أن تختتم القمة فى وقت لاحق اليوم وسيعلن فى الجلسة الختامية العلنية إعلان الرياض الذى يتضمن كافة القضايا السياسية والاقتصادية وآليات التعاون والتنسيق بين الجانبين كما سيصدر بيان ختامى عن أهم القضايا التى تم مناقشتها خلال القمة.

وكانت الجلسة الافتتاحية قد بدأت مساء أمس وألقى خلالها كل من الملك سلمان، والرئيس السيسى، ووزير خارجية البرازيل، ونائب رئيس أورجواى، وسكرتير عام الأمم المتحدة بان كى مون، ونبيل العربى أمين عام الجامعة العربية، وأمين عام تجمع دول أمريكا الجنوبية، كلمات استعرضوا فيها آفاق التعاون بين الجانبين فى كافة المجالات.