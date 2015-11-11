«المجتمعات العمرانية» تطرح 7 مناقصات في 3 مدن جديدة

تعلن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في أجهزة المدن الجديدة، عن طرح عدد من المناقصات في الأيام القادمة، لمجموعة من المشروعات الخدمية المختلفة، لسكان المدن الجديدة، وذلك في إطار حرص الهيئة على دفع عجلة التنمية، وتوفير وتطوير كافة الخدمات، بالمدن الجديدة.

> وقال المهندس مصطفى سعيد علي، رئيس جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة : «إنه سيتم طرح 3 مناقصات تشمل : أعمال الحراسة والصيانة والتشغيل لشبكة الإنارة بالطرق والميادين الرئيسية بالمدينة، بجانب تطوير وإعادة تأهيل الطريق الواصل من كوبرى أسوان الملجم وحتى تقاطعه مع الطريق الصحراوى الغربى، وتنفيذ حارات خدمة بالطريق، وكذا تنفيذ البوابات والزراعات على الطريق بالمدينة، بالإضافة إلى إنشاء محطة معالجة ثلاثية، ومحطة رفع، وشبكة لرى المسطحات الخضراء بالمدينة. حيث سيتم طرح الأعمال فى مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء».

وأشار المهندس نور إسماعيل، رئيس جهاز تنمية مدينة بنى سويف الجديدة، إلى أنه سيتم طرح 3 مناقصات تشمل : أعمال طرق المرحلة الثانية بمنطقة الإسكان الاجتماعى (102) فدان بالمنطقتين (1 و2)، وذلك فى مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، بالإضافة إلى طرح عملية توريد “بدالتين” سهلة الفك والتركيب بأقطار (4 بوصة – 6 بوصة) بطول 1.5 كم لكل منهما، شاملة طلمبة الكسح الميكانيكية لكل بدالة، وخراطيم السحب الخاصة بها، وذلك فى مناقصة عامة بين الشركات المتخصصة فى هذا المجال.

وأكد المهندس جمال طلعت، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، أنه سيتم طرح أعمال التأمين على السيارات والمخازن والخزينة بالمدينة، وذلك فى مناقصة عامة بين الشركات المتخصصة فى هذا المجال.

ولمعرفة المزيد من المعلومات حول المناقصات المطروحة يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.