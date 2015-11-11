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روسيا تساعد إيران على تجهيز مركز صيانة طائرات الهليكوبتر

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روسيا تساعد إيران على تجهيز مركز صيانة طائرات الهليكوبتر روسيا تساعد إيران على تجهيز مركز صيانة طائرات الهليكوبتر

أرشيفية

تعهدت الشركة المصنّعة للمروحيات في روسيا بمساعدة إيران على إكمال تجهيز مركز صيانة مروحيات “مي-17″.

وقعت شركة “مروحيات روسيا” وشركة PANHA الإيرانية اتفاقيتين تساعد الشركة الروسية بموجبهما الشركة الإيرانية على إكمال تجهيز مركز تصليح وصيانة مروحيات روسية من طراز “مي-17″، وتزوده بقطع غيار.

وقال ألكسندر شيربينين، نائب المدير العام لشركة “مروحيات روسيا،أن الطرف الروسي سيساعد الطرف الإيراني بموجب إحدى الاتفاقيتين على إكمال تجهيز مركز تصليح وصيانة طائرات الهليكوبتر من طراز “مي-17″، ويزود الطرف الإيراني بقطع غيار لمروحيات “مي-17″ طبقا للاتفاقية الأخرى.

وتعتبر مروحية “مي-17″ وهي نسخة تصديرية لمروحية “مي-8″، من طائرات الهليكوبتر الروسية الأكثر مبيعا في العالم.

 

 

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