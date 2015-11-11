رفع العلم المصرى وأعلام دول الحلفاء احتفالا بذكرى الحرب العالمية الأولى

رفع اللواء أركان حرب أحمد أبو الدهب، مساعد وزير الدفاع للتفتيش علم مصر ، إلى جانب أعلام دول الحلفاء – فى الحرب العالمية الأولى- وسط حضور عدد من السفراء والملحقين العسكريين وقناصل الدول العربية والأجنبية بمصر، فى مسرح الجلاء، احتفالا بمرور 101 عام على بدء الحرب العالمية الأولى.

وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى المصرى وافتتح مساعد وزير الدفاع معرضا للصور والوثائق السرية التى رفع الحظر عنها من الأرشيف الوطنى البريطانى والفرنسى وكبرى الجامعات الأوروبية، التى توثق الحرب العالمية الأولى ومشاركة الجيش المصرى فيها.

وشمل المعرض مجموعة من الصور النادرة التى تحكى بطولات أقدم جيش نظامى عرفه التاريخ، وكيف حافظ على أركان الدولة المصرية وحضارتها وموروثاتها الثقافية، منذ عهد الفراعنة وصولا إلى العصر الحديث، وقاتل على 3 جبهات فى وقت واحد إبان الحرب العالمية الأولى، حيث قاتل سلطنة دارفور فى الجنوب، وقوات السنوسى على الاتجاه الغربى، بالإضافة إلى هزيمة العثمانيين عندما حاولوا دخول سيناء.

- القوات المسلحة تحتفل بالذكرى 101 لمشاركتها فى الحرب العالمية الأولى

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