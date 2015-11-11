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مصرع طفلة صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق فى المنوفية

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مصرع طفلة صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق فى المنوفية مصرع طفلة صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق فى المنوفية
لقيت طفلة بقرية الخور التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية مصرعها، إثر اصطدام سيارة بها أثناء عبورها الطريق، تم نقلها إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات،
>تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد محمد السخاوى رئيس مباحث مركز أشمون يفيد من وقوع حادث تصادم ومتوفاة بقرية الخور دائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين اصطدام السيارة رقم ( م س ب 3169 ) نقل قيادة نصر محمد عيد أبو جندى 43 عاما سائق بالطفلة رقية مصطفى عبدالسميع عبدالحميد 5 أعوام، أثناء عبورها الطريق نجم عن الحادث وفاة الأخيرة، وتم نقلها إلى مستشفى أشمون العام، تم التحفظ على السيارة بسؤال قائد السيارة قرر بمضمون ما جاء.

بسؤال والد المتوفاة 40 عاما بدون عمل قرر بمضمون ما جاء، واتهم قائد السيارة بالتسبب فى وفاة نجلته، تم رفع أثار الحادث ولم يؤثر على حركة المرور بالطريق، تم تحرير عن الواقعة المحضر رقم 37764 جنح مركز أشمون لسنة 2015 .

وبالعرض على النيابة قررت التصريح بدفن الجثة وإخلاء سبيل قائد السيارة من ديوان المركز ما لم يكن مطلوبا لسبب آخر، وعرض السيارة على المهندس الفنى لفحصها وتسليمها عقب ذلك لمالكها .. ما لم يكن لدى جهة المرور مانع.

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مصر 365