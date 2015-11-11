رئيس الوزراء اللبنانى: الدور السعودى مكن الجيش من السيطرة والأمن

أشاد رئيس وزراء لبنان بالدور السعودى الذى تقوم به فى دعم الجيش اللبنانى لفرض الأمن والسيطرة فى ظل المخاطر التى تعيشها المنطقة.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية الأربعاء، عنه القول: "الدور السعودى مكن الجيش اللبنانى من فرض السيادة والسيطرة على البلاد، وقدمت الرياض الدعم للشعب اللبنانى فى ظل المخاطر التى تعيشها المنطقة فى الفترة الحالية بسبب ما يحدث فى الأراضى السورية".

وحول السبب فى تعطل انتخاب رئيس الجمهورية رغم مرور 500 يوم على لبنان بلا رئيس، أكد: "هناك حوارا يدور خلال الفترة الحالية بين الأطراف اللبنانية، ونأمل أن يتوصل قريًبا هذا الحوار إلى حلول تؤدى إلى اتخاذ هذه الخطوة، حيث أن كل لبنانى حريص على دعم واستقرار الأراضى اللبنانية وحمايتها".

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