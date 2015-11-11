قمة الدول العربية وأمريكا الجنوبية تختتم اليوم فى السعودية

>تختتم اليوم الاربعاء اعمال القمة الرابعة للدول العربية ودول اميركا اللاتينية فى الرياض، وسط تركيز من الدول المشاركة على تعزيز التعاون الاقتتصادى وتطوير العلاقات فى ما بينها.

ومن المقرر ان تعقد اليوم جلسة بدءا من الساعة 11,00 قبل الظهر بالتوقيت المحلى (08,00 تغ).

وافتتحت القمة امس فى حضور عدد من الملوك وقادة الدول العربية وقادة ورؤساء اميركا الجنوبية، اضافة الى الامين العام للامم المتحدة بان كى مون.

وقال الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى فى الافتتاح ان حجم التبادل التجارى بين الدول العربية واميركا اللاتينية نما من ستة مليارات دولار الى اكثر من 33 مليارا خلال العقد الماضي، داعيا الى تعزيز هذا التبادل.

واضاف ان مصر "تتطلع الى المزيد من الاستثمارات مع دول اميركا اللاتينية".

واعتبر العاهل السعودى سلمان بن عبد العزيز ان "فرص تطوير العلاقات الاقتصادية بين دولنا واعدة"، داعيا الى "تأسيس مجالس لرجال الأعمال، والنظر فى توقيع اتفاقيات للتجارة الحرة، وتجنب الازدواج الضريبي، وتشجيع وحماية الاستثمارات بين دول الإقليمين التى ستوفر إطاراً تنظيمياً وقانونياً لتعزيز تدفقات التجارة بينها".

ونشرت صحيفة الشرق الاوسط السعودية مسودة لمشروع البيان الختامى للقمة الذى يتضمن "ادانة التدخل الايرانى فى الشؤون الداخلية للدول العربية" مع تأكيد "اهمية علاقات التعاون" بين الجانبين، والدعوة الى "حل سلمى للازمة السورية" مع تأكيد "التزام القادة بسيادة واستقلال سوريا".

وكان الامين العام للامم المتحدة بان كى مون دعا فى الجلسة الافتتاحية الدول العربية الى الاقتداء بتجارب دول اميركا اللاتينية فى الاستقرار.

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