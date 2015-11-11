نوم المولود .. هل تعلمت خطواته؟

أسس تربية الطفل وطريقة الاعتناء به، تبدأ من الساعات الأولى لقدومه، بحيث أنك إذا تجاهلت أي تعليمات، فلا تتوقعي نتائج مريحة .. وقد تكونين من الأمهات الجديدات، اللواتي يحلمن بنوم أطفالهن نوماً هادئاً.. فما عليك إلا تجهيز طفلك واتباع النصائح الآتية، التي ترشدك إليها طبيبة النساء والولادة، ربا عمران.

* لا تضعي وسادة تحت رأس الطفل؛ لفيالأشهر الأولى لأن هذا يؤدي إلى ثني عموده الفقري ويعوق تنفسه.

* يجب أن لا تعوّديه على عادات معينة لينام: كالهز، أو حمله أو التمشي به.

* ينبغي أن لا ينتقل الطفل من سريره في أشهره الأولى إلا عند الفسحة أو الرضاعة أو تغيير ملابسه إذا ابتلت.

* يكون نوم الطفل على ظهره أو على بطنه.

* احذري تعويده على النوم في الهدوء الزائد بعيدًا عن أي ضوضاء أو إنارة.

* بعد أن يتخطى طفلك الأشهر الأولى عوديه على النوم باكراً، وعدم النوم في النهار والصحو آخر الليل.

* احرصي على تغيير ملابسه المبللة قبل النوم؛ لأنها من العوامل التي تساعده على الاستغراق في نوم هادئ.

* احضنيه قبل النوم فهذا الوضع يجعل الرضيع ينعم بنوم هادئ.