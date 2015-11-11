أفضل 10 محلات ومراكز لألعاب الأطفال في الرياض

1. ألعاب الحسين

شارع الملك فهد - حي الوشام

أكبر سلسلة مراكز لألعاب الأطفال بجميع أنواعها، توفر العديد من ألعاب الأولاد والبنات والأطفال والمناسبات والعديد من احتياجات الأطفال الأخرى.

يبيع المعرض كل ألعاب الأطفال والهدايا والدراجات، منها: ألعاب الحدائق، ألعاب الذكاء بكل أنواعها لمختلف الأعمار، الألعاب الرياضية، ألعاب العرائس والمسارح والدمى، ويتميز بأنه يجمع جميع الألعاب في مكان واحد، كما يقدم المعرض خدمة إصلاح الدراجات والألعاب.

العنوان: شارع الملك فهد - حي العليا.

رقم الهاتف : 4037100

2. تويز آر أص

من أكبر وأشهر سلاسل محلات الألعاب العالمية، لديها 21 فرعاً في السعودية، معرض متخصص في ألعاب الأطفال يشمل أفضل وأحدث أنواع منتجات الألعاب ومستلزمات الأطفال بمختلف أنواعها لمختلف الأعمار، يقدم أكثر المنتجات أماناً حفاظاً على سلامة صحة الطفل ليعيش في جو مليء بالمتعة والترفيه المفيد.

العنوان: طريق الملك عبدالله - مقابل صحارى مول.

رقم الهاتف: 0112052777

الموقع الإلكتروني: www.toysrus.com.sa



3. محل هاي كيدز

هاي كيدز أول سوبر ماركت خاص للأطفال يحتوي على العديد من الألعاب المختلفة والمنوعة للتسلية، إضافة إلى الألعاب التعليمية، بجانب احتوائه على أقسام لبيع الحلويات والألعاب المصغرة الفريدة للأطفال.

العنوان: شارع التحلية وتحديدا في لوكالايزر مول.

رقم الهاتف : 920009820

الموقع الإلكتروني : www.hikids.com.sa

4. شركة هامليز للألعاب

من أكبر الشركات التجارية في قطاع ألعاب الأطفال العالمية، تشتهر بمتاجرها بالأجواء الساحرة، والتي تضم مجموعة كبيرة من الألعاب الصديقة للبيئة، حيث تضم أكثر من 100 ألف لعبة وهدايا والكثير من العروض المذهلة التي تجعل من المحلات باحة واسعة يلعب بها الصغار وتسلب أنظار الكبار.

العنوان: بانوراما مول - شارع التخصصي- تقاطع شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز.

رقم الهاتف: 0112815163

الموقع الإلكتروني : www.hamleys.com

5. مركز التعليم المبكر

إن كنت من الباحثات عن مركز تعليمي ترفيهي لطفلك ستصلين إلى هدفك المنشود مع مركز التعليم المبكر، والذي يشمل بيع الألعاب والهدايا، ولكنه يختلف عن بقية المتاجر، فهو يقدم لأطفالك حافزاً حقيقياً وفرصة للتعلم والنمو من خلال تشجيع الأطفال، كما أنه يحتل الريادة العالمية في مبيعات الألعاب لكونه يُعرف بتركيزه على الألعاب التي تساعد على تنمية قدرات الطفل وتحرص على سلامته وسعادته، ويؤمن جميع ألعاب المركز على أساس علمي قوي، ويحتوي المركز على الألعاب التعليمية والمسلية والآمنة للأطفال.

رقم الهاتف : 0114520372

الموقع الإلكتروني : www.kojamjoom.com

6. سبيس تونات

محل مميز لألعاب الأطفال المنوعة، وتتوفر لديه وسائل تعليمية ومواد فنية للأطفال، كما يحتوي على ألعاب الكارتون التي يعشقها الأطفال من محبي المرح والترفيه.

العنوان: تقاطع الدائري الشرقي مع مخرج 9 - غرناطة مول - محل رقم 214.

رقم الهاتف: 0115354803



7. ألعاب الدقيل

ألعاب الدقيل تقدم تشكيلة رائعة من الألعاب التي تتناسب مع مختلف الأعمار كالدراجات والألعاب الهوائية، إضافة إلى الطبق الطائر بريموت كونترول، ولعبة بي بليد، والعديد من الألعاب الحديثة والمتميزة.

العنوان: حي الخليج - شارع سلمان الفارسي.

رقم الهاتف: 0112388713

الموقع الإلكتروني: www.aldogel.com

8. الحقباني للألعاب

الحقباني للألعاب هو من المحلات المميزة والمخصصة لبيع لعب الأطفال، وبه العديد من الألعاب بشخصياتها المشهورة، كما يوجد به قسم لبيوت الأطفال والدراجات والمواليد والهدايا.

العنوان: شارع الشيخ حسن بن حسين منطقة- حي الحمراء.

رقم الهاتف: 0112788306

9. محل كاندي ديز

كاندي ديز أكبر شركة في العالم متخصصة في متاجر الحلويات، وهو مفهوم مذهل ومتقدم وجديد لبيع الحلويات والشوكولاتة، ودمجها مع ألعاب الأطفال المنوعة يقدم مجموعة متنوعة من الحلوى اللذيذة والإكسسوارات والألعاب الخاصة بها في إطار ترفيهي ممتع.

العنوان: الرياض جاليري -شارع الملك فهد.

رقم الهاتف: 0112078111

الموقع الإلكتروني: http://www.candydays.com/

10. مركز عالم المواهب

يهتم مركز عالم المواهب بألعاب الذكاء والوسائل التعليمية وأثاث رياض الأطفال ذي الجودة العالية والمطابق لمواصفات ومقاييس الأمن والسلامة العالمية، وقد فاز بالعديد من الجوائز العالمية المختلفة.

وهناك تشكيلة واسعة من الوسائل التعليمية المبتكرة التي تعلم الأطفال وتنمي مواهبهم عن طريق الترفيه، كما توجد عدة ألعاب للكبار والصغار التي تحفز الذكاء وتطوّر المهارات التعليمية المختلفة بأفكار جديدة ومسلية في الوقت نفسه.

العنوان: الرياض - حي الواحة- طريق الملك عبد الله - شرق طريق أبو بكر الصديق.

رقم الهاتف: 012696633

رقم الجوال: 0507996604