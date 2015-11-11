التسلسل الزمني لاحتياط النقد الأجنبي في مصر منذ يناير 2013 :« خسر4 مليار دولار في أخر 3 شهور»

أوضح المحلل الاقتصادي مصطفى عادل، التسلسل الزمن لاحتياطي النقد الأجنبي في مصر، وتغيرت قيمة النقد الاحتياطي ما بين الارتفاع والانخفاض في الفترة بين يناير 2013 و حتى سبتمبر 2015.

وجاء التسلسل الزمني للاحتياطي النقدي كما أوضحه الخبير الاقتصادي كالآتي:

يناير 2013

> انخفاض الاحتياطي الأجنبي بقيمة 1.4 مليار دولار مسجلا 13.6 مليار دولار.

فبراير 2013

> الاحتياطي النقدي يفقد 105 ملايين دولار في أقل وتيرة له منذ ثورة 25 يناير

مارس 2013

> 13.4 مليار دولار حجم الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي المصري.

أبريل 2013

> ارتفاع احتياطي مصر من النقد الاجنبى لاول مرة منذ أكتوبر 2012.

يونيو 2013

> الاحتياطي يفقد 1.1 مليار دولار في أخر شهر للرئيس للمعزول محمد مرسي ليسجل 14.9 مليار دولار .

يونيو 2012- يونيو 2013

> حصلت مصر على مساعدات مالية من عدة دول بلغت قيمتها نحو 11 مليار دولار.

يوليو 2013

> حصول مصر على مساعدات من دول خليجية بقيمة 5 مليارات دولار.

يوليو 2013

> البنك المركزي المصري يعلن ارتفاع الاحتياطي بقيمة 3.96 مليارات دولار فقط ليسجل 18.88 مليار دولار.

أغسطس 2013

> ارتفاع احتياطات النقد الأجنبى بنحو 34 مليون دولار ليصل إلى 18.91 مليار دولار.

سبتمبر 2013

> أول انخفاض للنقد الأجنبي في عهد السيسي رغم المساعدات ليسجل 18.7 مليار دولار.

أكتوبر 2013

> تواصلب تراجع الاحتياطي الأجنبي مسجلا 18.59 مليار دولار.

نوفمبر 2013

> الاحتياطي يفقد نحو مليار دولار ليسجل 17.76 مليار دولار.

ديسمبر 2013

> الاحتياطي النقد الأجنبي يتراجع للشهر الرابع على التوالي مسجلا 17.03 مليار دولار.

يناير 2014

> ارتفاع للاحتياطي رغم حصول نظام السيسي على حزمة كبيرة من المساعدات ليسجل 17.105 مليار دولار.

فبراير 2014

> ارتفاع الاحتياطات الأجنبية ليصل إلى 17.3 مليار دولار.

مارس 2014

> ارتفاع طفيف للاحتياطي النقدي بقيمة 113 مليون دولار.

أبريل 2014

> 17.4 مليار دولار الاحتياطي الأجنبي لمصر.. والالتزامات 29 ملياراً.

مايو 2014

> الاحتياطي يواصل التراجع ويسجل 17.283 مليار دولار.

يونيو 2014

> النقد الأجنبى ينخفض بنحو نصف مليار ليسجل 16.687 مليار دولار.

يوليو – أغسطس 2014

> الاحتياطي النقدي يفقد نحو 200 مليون دولار .. رغم تواصل المساعدات لنظام السيسي.

سبتمبر 2014

> الاحتياطي النقدي الأجنبي يسجل 16.872 مليار دولار.

أكتوبر 2014

> ارتفاع طفيف للاحتياطي النقدي ليسجل 16.909 مليار دولار.

نوفمبر 2014

> انخفاض كبير للاحتياطي النقدي بقيمة 1.027 مليار دولار أمريكي.

ديسمبر 2014 – أبريل 2015

> ثبات نسبي للاحتياطي النقدي وسط طرح سندات دولارية لسد العجز

مارس 2015

> 166 مليون دولار انخفاضا في الاحتياطي النقدي.

بداية أبريل 2015

> حصول مصر على قروض ومسىاعدات من دول خليجية باكثر من 6 مليارات دولار .

أبريل 2015

> ارتفاع كبير للاحتياطي النقدي ليسجل 20.525 مليار دولار.

مايو 2015

> الاحتياطي النقدي يتراجع ويسجل 08ر20 مليار دولار.

يوليو 2015

> الاحتياطي النقدي يفقد نحو 1.5 مليار دولار ليسجل 5ر18 مليار دولار بنهاية الشهر .

أغسطس 2015

> الاحتياطي يسجل 18.096 مليار دولار.

سبتمبر 2015

> الاحتياطي يهبطت بنحو 1.761 مليار دولار مقارنة بأغسطس الماضي.