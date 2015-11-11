التسلسل الزمني لاحتياط النقد الأجنبي في مصر منذ يناير 2013 :« خسر4 مليار دولار في أخر 3 شهور»

أوضح المحلل الاقتصادي مصطفى عادل، التسلسل الزمن لاحتياطي النقد الأجنبي في مصر، وتغيرت قيمة النقد الاحتياطي ما بين الارتفاع والانخفاض في الفترة بين يناير 2013 و حتى سبتمبر 2015.
وجاء التسلسل الزمني للاحتياطي النقدي كما أوضحه الخبير الاقتصادي كالآتي:
يناير 2013
> انخفاض الاحتياطي الأجنبي بقيمة 1.4 مليار دولار مسجلا 13.6 مليار دولار.
فبراير 2013
> الاحتياطي النقدي يفقد 105 ملايين دولار في أقل وتيرة له منذ ثورة 25 يناير
مارس 2013
> 13.4 مليار دولار حجم الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي المصري.
أبريل 2013
> ارتفاع احتياطي مصر من النقد الاجنبى لاول مرة منذ أكتوبر 2012.
يونيو 2013
> الاحتياطي يفقد 1.1 مليار دولار في أخر شهر للرئيس للمعزول محمد مرسي ليسجل 14.9 مليار دولار .
يونيو 2012- يونيو 2013
> حصلت مصر على مساعدات مالية من عدة دول بلغت قيمتها نحو 11 مليار دولار.
يوليو 2013
> حصول مصر على مساعدات من دول خليجية بقيمة 5 مليارات دولار.
يوليو 2013
> البنك المركزي المصري يعلن ارتفاع الاحتياطي بقيمة 3.96 مليارات دولار فقط ليسجل 18.88 مليار دولار.
أغسطس 2013
> ارتفاع احتياطات النقد الأجنبى بنحو 34 مليون دولار ليصل إلى 18.91 مليار دولار.
سبتمبر 2013
> أول انخفاض للنقد الأجنبي في عهد السيسي رغم المساعدات ليسجل 18.7 مليار دولار.
أكتوبر 2013
> تواصلب تراجع الاحتياطي الأجنبي مسجلا 18.59 مليار دولار.
نوفمبر 2013
> الاحتياطي يفقد نحو مليار دولار ليسجل 17.76 مليار دولار.
ديسمبر 2013
> الاحتياطي النقد الأجنبي يتراجع للشهر الرابع على التوالي مسجلا 17.03 مليار دولار.
يناير 2014
> ارتفاع للاحتياطي رغم حصول نظام السيسي على حزمة كبيرة من المساعدات ليسجل 17.105 مليار دولار.
فبراير 2014
> ارتفاع الاحتياطات الأجنبية ليصل إلى 17.3 مليار دولار.
مارس 2014
> ارتفاع طفيف للاحتياطي النقدي بقيمة 113 مليون دولار.
أبريل 2014
> 17.4 مليار دولار الاحتياطي الأجنبي لمصر.. والالتزامات 29 ملياراً.
مايو 2014
> الاحتياطي يواصل التراجع ويسجل 17.283 مليار دولار.
يونيو 2014
> النقد الأجنبى ينخفض بنحو نصف مليار ليسجل 16.687 مليار دولار.
يوليو – أغسطس 2014
> الاحتياطي النقدي يفقد نحو 200 مليون دولار .. رغم تواصل المساعدات لنظام السيسي.
سبتمبر 2014
> الاحتياطي النقدي الأجنبي يسجل 16.872 مليار دولار.
أكتوبر 2014
> ارتفاع طفيف للاحتياطي النقدي ليسجل 16.909 مليار دولار.
نوفمبر 2014
> انخفاض كبير للاحتياطي النقدي بقيمة 1.027 مليار دولار أمريكي.
ديسمبر 2014 – أبريل 2015
> ثبات نسبي للاحتياطي النقدي وسط طرح سندات دولارية لسد العجز
مارس 2015
> 166 مليون دولار انخفاضا في الاحتياطي النقدي.
بداية أبريل 2015
> حصول مصر على قروض ومسىاعدات من دول خليجية باكثر من 6 مليارات دولار .
أبريل 2015
> ارتفاع كبير للاحتياطي النقدي ليسجل 20.525 مليار دولار.
مايو 2015
> الاحتياطي النقدي يتراجع ويسجل 08ر20 مليار دولار.
يوليو 2015
> الاحتياطي النقدي يفقد نحو 1.5 مليار دولار ليسجل 5ر18 مليار دولار بنهاية الشهر .
أغسطس 2015
> الاحتياطي يسجل 18.096 مليار دولار.
سبتمبر 2015
> الاحتياطي يهبطت بنحو 1.761 مليار دولار مقارنة بأغسطس الماضي.