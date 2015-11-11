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54 طبيبا بيطريا يتقدمون لمسابقة التعيين بمديرية شمال سيناء

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54 طبيبا بيطريا يتقدمون لمسابقة التعيين بمديرية شمال سيناء 54 طبيبا بيطريا يتقدمون لمسابقة التعيين بمديرية شمال سيناء
تقدم 54 طبيبا بيطريا لمسابقة تعيين أطباء بيطريين بمديرية الطب البيطرى فى محافظة شمال سيناء.

وقال الدكتور محمد الشريف مدير مديرية الطب البيطرى بشمال سيناء، إن المتقدمين للتعيين هم ضمن مسابقة على مستوى الجمهورية لتعيين 2065 طبيبًا على مستوى الجمهورية وحصة شمال سيناء من بينها 20 طبيبًا، وتقدم فى شمال سيناء 54 جارٍ اختبارهم واختيار العدد المطلوب من بينهم.

وأضاف الشريف، أن لجنة مشكلة من التنظيم والإدارة وعضو قانونى وعضو مركز معلومات المحافظة ومديرى الإدارات الفنية بالمديرية هم من يتولون اختبارات المتقدمين بالعريش، والمقرر لها أن تنتهى اليوم لتعلن بعدها أسماء من تم الموافقة عليهم.

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مصر 365