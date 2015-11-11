سفير مصر باليمن: الرئيس السيسى جدد للنظيره اليمنى دعم القاهرة لصنعاء

قال السفير يوسف أحمد الشرقاوى، سفير مصر لدى اليمن والمقيم فى السعودية ، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى، الذى جرى مساء أمس الأول الثلاثاء، يأتى فى اطار الاتصالات المستمرة بين مصر واليمن على جميع المستويات.

وأشار إلى أن الرئيس السيسى سبق أن التقى بالرئيس اليمنى فى عدة مناسبات سواء فى شرم الشيخ أو الرياض أو نيويورك، وأن اللقاء دائما يكتسب أهمية خاصة كونه يأتى فى إطار الدعم المصرى لليمن على كل المستويات.

وأضاف الشرقاوى، فى تصريحات صحفية اليوم، الأربعاء، أن الرئيس السيسى جدد خلال اللقاء على دعم مصر لليمن فى مختلف المجالات، وأكد أهمية استعادة الشرعية فى اليمن المتمثلة فى الرئيس منصور والـهم من ذلك كان هناك تأكيد على الحل السياسى للأزمة اليمنية فى إطار المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن رقم 2216، لافتا إلى أهمية تنفيذ هذا القرار وأهمية الاعتراف به سواء من جانب الحوثيين أو أنصار الرئيس السابق على عبدالله صالح باعتبار أن ذلك فى صالح الشعب اليمنى لأنه كلما طال أمد الحرب سيكون له تبعات إنسانية على الشعب اليمنى.

ولفت سفير مصر فى اليمن إلى أنه يلمس فى هذه المرحلة جوا إيجابيا على صعيد الحل السياسى تدعمه مصر ودول الخليج ومجموعة سفراء دول الـ18 المعتمدين لدى اليمن والذين يقيمون بشكل مؤقت بالرياض.

وقال الشرقاوى، فى هذا الشهر أكدنا أيضا على دعم جهود المبعوث الأممى لليمن إسماعيل ولد الشيخ فى اطار تقريب وجهات النظر بين الحكومة الشرعية والأطراف الاخرى فى اليمن، كما تم تشكيل لجنة تحضيرية للإعداد للمؤتمر الذى يهدف إلى إيجاد حل سلمى للأزمة، حيث تم تشكيل وفد الحكومة الشرعية، وأضاف: نأمل أن يتفق الجانبان على مكان وتاريخ المؤتمر الذى يجرى الإعداد له لحل الأزمة فى اليمن مرجحا أن يكون فى جنيف أو فيينا.

وفى رده على سؤال بشأن تسهيل دخول اليمنيين إلى مصر قال الشرقاوى، تم تقديم العديد من التيسيرات لدخول أبناء اليمن إلى مصر خاصة بالنسبة للطلاب والمرضى وأعتقد أن هناك تقديرا من الجانب اليمنى للظروف التى تم بسببها فرض هذه القواعد وإن شاء الله الظروف تتحسن ويتم السماح بحصول اليمنيين على التأشيرات كما كان فى السابق.