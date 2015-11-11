السيد البدوى: الوفد هيكون رقم واحد بالمرحلة الثانية..وفيه أحزاب اشترت نواب

قال الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، إن الحزب سيحصل على أكبر عدد من المقاعد بين الأحزاب فى المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، موضحاً: "هنبقى رقم واحد، لأن الانتخابات فى القاهرة والدلتا غير قائمة على العصبيات والقبلية أو شراء النواب، وأثق فى وعى الناخبين".إعلان - Ads إعلان - Ads
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وفسر "البدوى"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، سر تراجع حزبه للمرتبة الثالثة فى المرحلة الأولى من الانتخابات، قائلاً: "الانتخابات فى الصعيد قائمة على القبلية والفلوس، وهناك أحزاب اشترت نوابا لهم علاقات قبلية وشعبية، ونحن لم نفعل ذلك".
>- السيد البدوى من "طوخ" بالقليوبية: الولايات المتحدة تقود مؤامرة لإسقاط مصر.. والرئيس يتعرض لضغوط لا يتحملها بشر ويطالبكم بالمشاركة بالانتخابات.. والاستثمارات العربية والأجنبية تنتظر مجلس النواب
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