بالأسماء| النتيجة النهائية لأعضاء مجلس نقابة المحامين

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات لنقابة المحامين أسماء الفائزين في انتخابات النقابة، وشارك بها 64 ألف 286 منتخب، من أصل ء 296 ألف و526 هم أعضاء الجمعية العمومية.

وتنشر ONA، أسماء الفائزين بعضوية مجلس النقابة عن المستوى العام، وهم: خالد أبو كريشة 17 ألف 534 صوت، وأحمد بسيوني 16 ألف 138 صوت، ويحيى التونى 15 ألف 928 صوت، وخالد أبو كراع 14ألف 248 صوت، وإبراهيم عمران13ألف 702صوت، وسيد عبد الغني11ألف 985 صوت، وصلاح سليمان 11ألف 374 صوت، وماجد حنا10ألف 760 صوت، ومصطفي البنان 10 ألف و886صوت، و أدهم العشماوى 9054 صوت، والسيد نايف 8687 صوت، وعبد الجواد أحمد 7723 صوت.

وفاز عن عن الإدارات القانونية كل من: علي الصغير، وهشام لطفي، وأسامة سلمان.

وقررت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات، إبطال أصوات جنوب سيناء وكفر الشيخ، بسبب زيادة عدد الأصوات عن عدد المدرجين فى الكشوف.

وفيما يتعلق بالمحاكم فكانت النتيجة كالتالي:

سامح صديق القاهرة الجديدة

> ابو بكر الضوه شمال القاهرة

> صلاح صالح شمال القاهرة

> اسماعيل طه حلوان

> عيسي ابو عيسي جنوب القاهرة

> محمد عريضة شمال المنصورة

> كمال مهنا شمال الجيزة

> عبد الحفيظ الروبي جنوب الجيزة

> ابو النجا المحرزي جنوب الجيزة

> ايمن الفولي شرق الاسكندرية

> محمد عبد الوهاب شرق اسكندريه

> ابراهيم ابو زيد غرب الاسكندرية

> مجدي سخي السويس

> احمد قزامل بورسعيد

> محمد الكسار المنيا

> سيف حماد سوهاج

> خالد عمار جنوب سيناء

> الفيوم ناصر عبدالهادى

> اسيوط محمد فزاع وعبدالعظيم كركاب

> شمال الدقهلية محمد الصياد

> جنوب الدقهلية محمد عريضة

> قنا عبدالمجيد هارون

> المنوفية محسن لطفى

> دمياط سيد هاشم

> جنوب قليوبيه محمد ابوليله

> شمال القليوبية حسين الجمال

> اسوان سعد محمد عبدالقادر

> البحر الاحمر صفوت كمال

> غرب الغربيه ماجد عبداللطيف

> شرق الغربيه اشرف حنتيرة

> شمال سيناء راشد الجندي

> الوادى الجديد شعبان عبدالغفار

> الاسماعليه ابراهيم عبدالرحيم

> جنوب الشرقية . عادل عفيفي

> شمال الشرقية . محمد عصمت يعقوب

> كفر الشيخ . صلاح مقلد