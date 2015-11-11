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فيديو | أهالي قرية «بطره» يعتدون علي توفيق عكاشه لمنعه من دخول القرية وعقد مؤتمر انتخابي

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فيديو | أهالي قرية «بطره» يعتدون علي توفيق عكاشه لمنعه من دخول القرية وعقد مؤتمر انتخابي فيديو | أهالي قرية «بطره» يعتدون علي توفيق عكاشه لمنعه من دخول القرية وعقد مؤتمر انتخابي

قال أحمد عبدون المذيع بقناة الفراعين ، إن عددا من البلطجية، قاموا بالاعتداء على الإعلامي توفيق عكاشة، بقرية بطرة، التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية.

وأوضح «عبدون»، في البيان الذي ألقاه على فضائية «الفراعين»، أن «عكاشة»، كان متوجها لقرية بطرة، للمشاركة في المؤتمر الانتخابى الخاص به، وأثناء مروره بأحد كبارى القرية فوجئ بعدد من البلطجية، يقطعون الطريق أمامه بـ«لودر»، لمنعه من زيارة القرية.

وأشار إلى أن طاقم حراسة «عكاشة»، تعامل معهم وفتح الطريق أمام موكبه، مؤكدا أن «عكاشة» تقدم ببلاغ للجنة العليا للانتخابات ضد المرشح المنافس له، والمنتمى لجماعة الإخوان المسلمين، وحرر محضرا بقسم شرطة طلخا ضد منافسه – على حد قوله.

 

 

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