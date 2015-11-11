أمن الشرقية يلقى القبض على 5 عناصر إخوانية صادر ضدهم أحكام قضائية

ألقت أجهزة الأمن بالشرقية، بالتنسيق مع الأمن الوطنى، اليوم، القبض على 5 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، صادر ضدهم أحكام قضائية فى قضايا انضمام لجماعة الإخوان وتحريض على العنف.

ونجحت الأجهزة الأمنية فى الشرقية فى إلقاء القبض على كل من "مدبولى أحمد مقبول محمد" مواليد 1970 ومقيم كفر شلشلمون مطلوب فى الجناية رقم 8168 لسنة 2014 جنايات قسم أول الزقازيق (انضمام لجماعة إرهابية /3 سنوات ) و"عبدالباسط السيد حسن محمد" مواليد 1960 ومقيم سلمنت بلبيس فى الجناية رقم 8168 لسنة 2014 جنايات أول الزقازيق ( انضمام لجماعة إرهابية / 3 سنوات ) و"محمد فوزى محمد أحمد" مواليد 1959 ومقيم حى الزهور / أول الزقازيق.. فى الجناية رقم 8168 لسنة 2014 جنايات أول الزقازيق ( انضمام لجماعة إرهابية / 3 سنوات ) و" عبدالله عبدالرشيد عبدالله بدر" مواليد 1972 ومقيم بندر منيا القمح فى الجناية رقم 8168 لسنة 2014 جنايات أول الزقازيق ( انضمام لجماعة إرهابية / 3 سنوات ) و" محمود سيف سيد أحمد مواليد 1956 ومقيم أبو عيد ديرب نجم .. فى الجناية رقم 8168 لسنة 2014 جنايات أول الزقازيق ( انضمام لجماعة إرهابية / 3 سنوات ).