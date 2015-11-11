أخبار عاجلة

كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

سقوط عاطل بلفافة كبيرة من الأفيون وسلاح أبيض فى كمين بإدفو

Google+ Print
سقوط عاطل بلفافة كبيرة من الأفيون وسلاح أبيض فى كمين بإدفو سقوط عاطل بلفافة كبيرة من الأفيون وسلاح أبيض فى كمين بإدفو
ألقى رجال البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان اليوم، القبض على عاطل بحيازته لفافة كبيرة من مخدر الأفيون ومطواة قرن غزال فى كمين بدائرة مركز إدفو، تم التحفظ على المتهم تحت تصرف النيابة،
>وكان قد تلقى اللواء عمر أحمد ناصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان إخطارا بتمكن ضباط مباحث إدفو، بضبط جمال . ف 40 سنة عاطل وبحوزته كمية من مخدر الأفيون، تزن حوالى (100) جرام و سلاح أبيض .

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بملكيته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الأبيض بقصد الدفاع حسبما أفادت الشرطة، تحرر بالواقعة المحضر (8598) إدارى إدفو، وجار العرض على النيابة العامة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365