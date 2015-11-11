سقوط عاطل بلفافة كبيرة من الأفيون وسلاح أبيض فى كمين بإدفو

ألقى رجال البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان اليوم، القبض على عاطل بحيازته لفافة كبيرة من مخدر الأفيون ومطواة قرن غزال فى كمين بدائرة مركز إدفو، تم التحفظ على المتهم تحت تصرف النيابة،>وكان قد تلقى اللواء عمر أحمد ناصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان إخطارا بتمكن ضباط مباحث إدفو، بضبط جمال . ف 40 سنة عاطل وبحوزته كمية من مخدر الأفيون، تزن حوالى (100) جرام و سلاح أبيض .

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بملكيته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الأبيض بقصد الدفاع حسبما أفادت الشرطة، تحرر بالواقعة المحضر (8598) إدارى إدفو، وجار العرض على النيابة العامة.

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