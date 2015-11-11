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بالصور.. ضبط علامات تجارية مقلدة لشركات مبيدات وأسمدة داخل مطبعة بالشرقية

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بالصور.. ضبط علامات تجارية مقلدة لشركات مبيدات وأسمدة داخل مطبعة بالشرقية بالصور.. ضبط علامات تجارية مقلدة لشركات مبيدات وأسمدة داخل مطبعة بالشرقية
تمكن ضباط قسم شرطة البيئة والمسطحات، بمديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع ادارة الرقابة على الأسمدة الزراعية والمبيدات بمديرية الزراعة بالشرقية، من ضبط صاحب مطبعة بمدينة الإبراهيمية لقيامه بطبع استيكرات مقلدة لشركات كبرى فى مجال المبيدات، تم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف نيابة الإبراهيمية برئاسة عبد الكريم عثمان.

تلقى اللواء خالد يحيى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من شرطة المسطحات، يفيد ضبط "محمد م ع" صاحب مطبعة بمدينة الإبراهيمية، لقيامه بطبع الاستيكرات واسطمبات مقلدة لكبرى الشركات العاملة فى مجال المخصبات والمبيدات لتوزيعها على التجار، وتم ضبط عدد (45000) استيكر مختلفة لعدد "15 صنف مبيد" وطباعة كمبيوتر وطباعة يدوى وماكينة لحام كهربائية وكيسة كمبيوتر.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 9116 جنح مركز الإبراهيمية لسنة 2015، كما تم ضبط "صاحب محل مبيدات بدون ترخيص بمركز الإبراهيمية، حيث تم ضبط عدد (2000) عبوة مختلفة الأنواع.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 9115 جنح مركز الإبراهيمية لسنة 2015، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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