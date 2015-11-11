التموين : شراء 115 ألف طن قمح روسي وأوكراني لإنتاج الخبز المدعم

أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هيئة السلع التموينية تعاقدت على شراء 115 ألف طن قمح روسي وأوكراني من خلال المناقصة العالمية التي عقدتها الهيئة وشاركت فيها شركات محلية وعالمية، بمتوسط سعر 210 دولار و41 سنت لكل طن، وذلك بهدف تأمين وزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من القمح لتوفير الدقيق لإنتاج الخبز المدعم للمواطنين من خلال 25 ألف مخبز بلدي مدعم علي مستوي الجمهورية.

> وأضاف الوزير أن كميات القمح التي تم التعاقد عليها تشمل 60 ألف طن قمح روسي و55 ألف طن قمح أوكراني، وسوف يبدأ توريدها بداية من 11 من شهر ديسمبر المقبل ولمدة 10 أيام، مشيرًا إلى أن هيئة السلع التموينية بدأت في تلقي الطلبات من غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات لتوفير الأقماح المستوردة التي يحتاجها القطاع الخاص من مطاحن ومصانع حسب البروتوكول الذي تم توقيعه مؤخرًا بين وزارة التموين واتحاد الصناعات وغرفة صناعة الحبوب، والذي يحدث لأول مرة أن يقوم القطاع الخاص باللجوء إلى القطاع العام لتوفير احتياجاته من الأقماح المستوردة عكس ما كان يحدث في السابق، وذلك نظرا لقيام هيئة السلع التموينية بالدخول إلى أسواق القمح العالمية مباشرة والشراء بكميات كبيرة وبأسعار مميزة وبشروط ومميزات أفضل لم يستطيع القطاع الخاص الحصول علي هذه المميزات.

> وقال حنفي، إن هذا البروتوكول يأتي في إطار آليات وزارة التموين للعمل على استقرار الأسعار حيث سيتم توفير الأقماح المستوردة للقطاع الخاص بأسعار مناسبة وذلك لتوفير منتجات الخبز والمعجنات والمكرونات بأسعار مخفضة لرفع المعاناة عن المواطنين.