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موسكو تنفي إعداد وثيقة إصلاح دستوري في سوريا

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موسكو تنفي إعداد وثيقة إصلاح دستوري في سوريا موسكو تنفي إعداد وثيقة إصلاح دستوري في سوريا

بوتين – أرشيفية

نفت وزارة الخارجية الروسية، اقترح وثيقة من ثماني نقاط لبدء عملية إصلاح دستوري في سوريا تستغرق نحو 18 شهرا تليها انتخابات رئاسية مبكرة.

وقالت قناة روسيا اليوم، نقلًا عن ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي، إن موسكو لم تعد وثيقة خاصة بشأن تسوية الأزمة السورية لطرحها خلال لقاءات فيينا المقبلة.

ووفقًا لما نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» قال بوغدانوف: «لا توجد وثيقة لكن هناك أفكارا متباينة ، ولا تعد خطة خاصة أو مبادرة روسية».

وشدد بوغدانوف، على ضرورة أن يتم تحديد قرار مصير الرئيس السوري بشار الأسد من قبل الشعب السوري.

وقالت وسائل إعلام دولية إنها حصلت  على مسودة وثيقة، الثلاثاء، تظهر أن روسيا تريد أن تتفق والمعارضة السورية على بدء عملية إصلاح دستوري تستغرق ما يصل إلى 18 شهرا تليها انتخابات رئاسية مبكرة.

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