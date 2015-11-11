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بالصور.. بلاعات الصرف "مسدودة" وأسلاك الكهرباء "مكشوفة" بشوارع القاهرة

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بالصور.. بلاعات الصرف "مسدودة" وأسلاك الكهرباء "مكشوفة" بشوارع القاهرة بالصور.. بلاعات الصرف "مسدودة" وأسلاك الكهرباء "مكشوفة" بشوارع القاهرة
يبدو أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة لم تتعظ مما شهدته محافظات الإسكندرية والبحيرة ودمياط الأيام الماضية، بعد أن ضربتهم موجة من السيول الشديد والطقس القاسى، أكلت الأخضر واليابس بها، وكشفت عورات المحليات الهشة بها، فعلى الرغم من إصدار الدكتور جلال مصطفى السعيد محافظ القاهرة عدة قرارات خاصة بشن حملات لتنظيف بلاعات الصرف ومخرات السيول بالأحياء المختلفة إلا أن الوضع لم يتغير كثيراً بعد إصدار تلك القرارات الحاسمة لتفادى مصير محافظات الوجه البحرى.

اليوم السابع -11 -2015

ففى الوقت الذى شدد فيه الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية على محافظيه باتخاذ كافة الإجراءات لاستقبال موسم الأمطال، إلا أن أكثر أحياء القاهرة حيوية وأكثرها قرباً من الوزارات والمديرية الأمن والأماكن الأثرية عرضة إلى مصير شديد القسوة بعد أن تعاملت الأجهزة التنفيذية مع تلك القرارات بشىء من الاستهتار.

اليوم السابع -11 -2015

تجول "اليوم السابع" فى عدد من شوارع شارع المعز لدين الله الفاطمى والغورية والأزهر باعتبارها أكثر الأماكن التى تضم آثارا فاطمية وتعتبر من أهم المزارات السياحية فى قاهرة المعز، ولكن الأمر ينبئ بخطورة شديدة مع اقتراب موسم السيول بحلول فصل الشتاء، فقد امتلأت بالوعات الصرف بأكياس الحلوى والأتربة التى أدت إلى انسدادها بالكامل دون أن يقترب منها أحد لإزالة تلك التراكمات.

اليوم السابع -11 -2015

كما أن بعضا من هذه المصارف المتواجدة على جانبى الشوارع العمومية الأثرية بقلب العاصمة يضع عليها الباعة الجائلون بضائعهم، فلا تظهر تلك البالوعات الصغيرة لعمال النظافة ولا لعمال شركة المقاولون العرب المسئولة عن تسليكها وتمهيدها لاستقبال الأمطار.

اليوم السابع -11 -2015

لم يتوقف الأمر عند ذلك، فبمرورك من شوارع وسط القاهرة التابعة لحيى عابدين وغرب القاهرة، تجد أن الأكثرية من أعمدة الإنارة الموجودة بتلك الشوارع أسلاكها مكشوفة، لا يمكن لأحد المرور بجانب أى عمود منها حتى لا يصاب بصاعقة كهربائية شديدة تودى بحياته، كما أنه بحلول موسم الأمطار ستصبح تلك الأعمدة مصدر خطورة يهدد كل من يسيرون بالشارع بالموت.

اليوم السابع -11 -2015

وقال أحمد صباحى، أحد بائعى منطقة الغورية بالقرب من بوابة المتولى، إن عمال النظافة يقومون بكنس الشارع وتنظيفه، ويجمعون القمامة داخل أكياس كبيرة، ثم يقومون بإزاحة ما تبقى من تلك القمامة ببالوعات صرف الأمطار حتى أصبحت بالشكل الحالى لها ممتلئة بالأتربة وأكياس الحلوى.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015


>- بالفيديو..مواطن لمحافظ القاهرة:"ياريت يتم إزالة الكتل الخرسانية بمنطقة وسط البلد"
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