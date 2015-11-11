سما المصرى: "طعنى الجديد هيغير حاجات كتير ولازم القانون يمشى على الكل"

قالت سما المصرى، إنها تقدمت بتظلم فى الحكم الأخير الذى صدر من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، والذى جاء برفض الطعن المقدم منها باستبعادها من الانتخابات، مضيفة: أن هناك طعونا تقدمت على مرشحين بنفس طريقة طعنها واتقبلت "وطعنى اترفض ومش عارفة سبب دا إيه لأنى مفيش عليا ولا حكم يتم استبعادى بسببه من الانتخابات ".

واستكملت فى تصريحات لها، أنها تقدمت هى والمحامى أشرف ناجى بمستندات جديدة فى القضية المرفوعة فى القضاء الإدارى والمحدد لها جلسة 17 نوفمبر الحالى، مؤكدة: "لو اترفضت القضية هكمل فى الإجراءات القانونية، لأن لسه فى درجات تقاضى تانية والقضاء برضو هو اللى هيجيب لى حقى وهفضل أطالب بحقى لحد ما أخده، وأحسن ما كانوا يستبعدونى وأنا مفيش عليا حكم قضائى كان الأولى يستبعدوا فلول الحزب الوطنى اللى داخلين، واللى عليهم قضايا وأحكام واتهامات وأفسدوا الحياة السياسية، وكانوا سبب ثورة 25 يناير، ولا هو سوء السمعة عليا أنا بس؟ لازم القانون يمشى على الكل، وأنا باحترم القضاء المصرى وواثقة فيه، ومتأكدة أن طعنى الجديد هيغير حاجات كتير".

موضوعات متعلقة:

>