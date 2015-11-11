لمريض السكر.. 5 نصائح تحميك من المضاعفات

يعانى الكثيرون من الإصابة بمرض السكر نتيجة أسباب وعوامل مختلفة، حيث تساهم الوراثة والتغذية غير الصحية فى زيادة فرص الإصابة بمرض السكر.إعلان - Ads إعلان - Ads
مرض السكر
>حول ذلك تقول دكتورة هالة إبراهيم العيسوى استشارى الأمراض الباطنة والسكر بقصر العينى، إن مرض السكر عبارة عن حدوث تفاعل نسبة سكر الجلوكوز بالدم نتيجة خلل فى خلايا البيتا فى البنكرياس، ممن يتسبب فى ارتفاع مستوى السكر فى الدم وإصابة الأشخاص بمرض السكر.
نصائح ضرورية لمريض السكر
>واستكملت د. هالة قائلة "هناك بعض النصائح والإرشادات التى ينبغى على مرضى السكر مراعاتها لتجنب تعرضهم لبعض مخاطر ومضاعفات مرض السكر من خلال اتباع الآتى":
>1)الالتزام بتناول الأدوية العلاجية حسب حالة المريض الصحية سواء أقراص أو أنسولين فى مواعيدها بانتظام.
>2)الاهتمام بممارسة رياضة مناسبة لمريض السكرى مثل رياضة المشى لمدة نصف ساعة يوميا أو ثلاث مرات فى الأسبوع.
>3)قياس مستوى السكر بواسطة جهاز القياس السكرى المنزلى لمعرفة مستوى السكر فى الدم والاطمئنان أن مستوى السكر منضبط بالجسم.
>4) إجراء تحليل السكر بالدم والبول صائم وفاطر كل فترة.
>5)المتابعة الدورية مع الطبيب المختص لمريض السكرى حسب حالته الصحية.
وتنصح د. هالة مرضى السكرى الالتزام بتلك النصائح لحمايته مريض السكر من مخاطر السكرى.
مرض السكر
>
>حول ذلك تقول دكتورة هالة إبراهيم العيسوى استشارى الأمراض الباطنة والسكر بقصر العينى، إن مرض السكر عبارة عن حدوث تفاعل نسبة سكر الجلوكوز بالدم نتيجة خلل فى خلايا البيتا فى البنكرياس، ممن يتسبب فى ارتفاع مستوى السكر فى الدم وإصابة الأشخاص بمرض السكر.
نصائح ضرورية لمريض السكر
>
>واستكملت د. هالة قائلة "هناك بعض النصائح والإرشادات التى ينبغى على مرضى السكر مراعاتها لتجنب تعرضهم لبعض مخاطر ومضاعفات مرض السكر من خلال اتباع الآتى":
>1)الالتزام بتناول الأدوية العلاجية حسب حالة المريض الصحية سواء أقراص أو أنسولين فى مواعيدها بانتظام.
>2)الاهتمام بممارسة رياضة مناسبة لمريض السكرى مثل رياضة المشى لمدة نصف ساعة يوميا أو ثلاث مرات فى الأسبوع.
>3)قياس مستوى السكر بواسطة جهاز القياس السكرى المنزلى لمعرفة مستوى السكر فى الدم والاطمئنان أن مستوى السكر منضبط بالجسم.
>4) إجراء تحليل السكر بالدم والبول صائم وفاطر كل فترة.
>5)المتابعة الدورية مع الطبيب المختص لمريض السكرى حسب حالته الصحية.
وتنصح د. هالة مرضى السكرى الالتزام بتلك النصائح لحمايته مريض السكر من مخاطر السكرى.
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